Sapanca Gölü’nde 18 Kiloluk Dev Sazan: O Anlar Kamerada

Balığın yakalanması ve güçlükle kıyıya alınması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaklaşık 14 yıldır sportif balıkçılık yapan ve daha öncesinde de Sapanca Gölü’nde tuttuğu balıklarla adından söz ettiren Taha Tarhan, babasıyla göle attığı oltasına bu kez de yaklaşık 18 kilogram ağırlığında ve devasa boyutta sazan takıldı. Gördükleri manzara karşısında hayrete düşen balıkçılar, dev balığı güçlükle kıyıya çıkardı. O anları cep telefonuyla kayda alan balıkçı, görüntüleri sosyal medyada paylaşınca kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.

Vira Haber