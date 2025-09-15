Karadeniz'in İncisi Hamsi Tezgahlarda: Ne Alırsan 100 TL

Bu sezon tezgahlarda nadiren görülen hamsi, bugün itibarıyla bollaşarak kilosu 100 TL’den satışa sunuldu.

1 Eylül’de başlayan balık sezonunun ilk günlerinde denize açılan tekneler, hamsi avında beklenen verimi elde edememiş, ağlara daha çok istavrit, mezgit ve barbun takılmıştı. Balıkçılar, sezonun açılışında hamsinin azlığından yakınırken, bu durum tezgahlarda çeşit bolluğu sunmamıştı. Ancak sezonun ilerleyen günlerinde hamsi ağlara takılmaya başladı ve bugün itibarıyla tezgahlarda yerini aldı. Diğer balık çeşitleri olan istavrit, mezgit ve barbun da aynı fiyat seviyesinden satışa sunularak tüketicilerin yüzünü güldürdü.

35 yıldır balıkçılık yapan Telat Bayazıt Yıldırım, hamsi bolluğunu değerlendirdi. Yıldırım, "Hamsi daha önce yoktu, mezgit ve istavrit ağırlıktaydı. Ama şimdi onlara hamsi de eklendi. Bu yıl hamsi oldukça bol. Sezonun başlangıcı çok güzel oldu. Geçen sene hamsi yoktu ama bu yıl umutluyuz. Fiyatı 100 TL’ye kadar düştü. Mezgit, barbun, istavrit, hamsinin kilosunu 100 TL’den satıyoruz. Yani bugün ne alırsanız 100 TL’ye. Hem bol hem taze. Fiyatlar uygun, talep yoğun" dedi.



