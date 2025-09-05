Piri Reis Üniversitesi ve Microsoft İş Birliğiyle Yapay Zekâ Destekli Eğitim Başlıyor

‘Yükseköğretimde Yapay Zeka Kullanımı Eğitimi’’ düzenleyerek Piri Reis Üniversitesi Akademik ve İdari personeli ile sektör öncülerine yapay zeka ve dijital dönüşüm alanında eğitim vermeyi ve bu eğitim serisini sürdürmeyi hedefliyor.

‘’Yükseköğretimde Yapay Zeka Kullanımı Eğitimi’’ başlıklı eğitim Piri Reis Üniversitesi Deniz Kampüsü Rıdvan Kartal Konferans Salonu’nda 2-3-4- Eylül tarihlerinde gerçekleşti. Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz ARICA’nın ‘’Yapay Zekaya Giriş’’ sunumu ile başlayan eğitim, Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldıray Yalman ve Dr. Öğretim Üyesi Tanju SİRMEN’in sunumlarıyla devam etti.

İkinci oturumda sunumlarını gerçekleştiren Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tarkan GÜRBÜZ, Dijital Yetkinlikler, Dijital Trendler, Dijital Dönüşümün Boyutları ve Gereklilikleri, Eğitim ve Öğretimde Dijital Dönüşüm, Tasarım Odaklı Düşünmek, Mevcut Zorluklar ve Fırsatlar’a değindiği bir konuşma yaptı. Ardından ‘’Yenilikçi Öğrenme Ortamları’’ ve ‘’Yapay Zeka Araçlarını Kullanarak Sunum ve Ders İçeriği Oluşturma’’ konusundan bahsederek bu çerçevede değerlendirmelerini paylaştı.

İş birliğine ilişkin görüşlerini paylaşan Microsoft Türkiye Bulut Çözümleri Takım Lideri Barbaros Günay, “Piri Reis Üniversitesi, uzun yıllardır faydalandığı Microsoft bulut servislerinin sunduğu olanakları bir üst seviyeye taşımak amacıyla, yapay zeka odaklı yeni bir eğitim serisi başlattı. Bu kapsamda, eğitim kadrosunu Azure, Microsoft 365 ve Dynamics 365 servisleri üzerinde çözüm geliştirme bilgileriyle donatarak; yapay zeka ve ‘agentic’ teknolojilere uyumlu hale getirmeyi, üniversitenin çözüm üretme kapasitesini artırmayı ve öğrencilerini yapay zeka dünyasına hazır, yetkin bireyler olarak mezun etmeyi hedefliyor. Biz de eğitim alanında hayata geçirilen iş birliklerine ekstra değer veren bir teknoloji şirketi olarak, Piri Reis Üniversitesi’nin söz konusu hedefe ulaşması için tüm bilgi ve deneyimimizle destek sağlıyoruz” dedi.

Eğitimin son gününde Microsoft Türkiye’nin eğitim ortağı Bilge Adam adına konuşan Yapay Zekâ Güvenlik Mühendisi Cihan ÖZHAN ise, ‘’Microsoft Ekosisteminde Uygulamalı Yapay Zeka Eğitimi’’ başlıklı sunumunda şunları aktardı;

“Üniversite olarak öğrencilerimizi yalnızca bugünün değil, geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. Bu eğitim sayesinde yapay zekâ teknolojilerini derslere entegre ederek öğrencilerimizin dijital yetkinliklerini artırmayı hedefliyoruz. “Piri Reis Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, yapay zekânın eğitimdeki dönüştürücü gücünü ortaya koyuyor. Öğrenciler, yalnızca teoriyi değil, gerçek hayatta kullanabilecekleri pratik becerileri de kazanacak.”

Bu stratejik adımla birlikte Piri Reis Üniversitesi, Microsoft’un global teknoloji ekosistemine entegre olarak öğrencilerine çağın en güncel dijital becerilerini kazandırmayı sürdürecek.

Eğitim programı, Microsoft’un en güncel yapay zekâ araçları Copilot Chat, M365 Copilot, Bookings, Power Automate ve Copilot Studio üzerinden, öğrencilere uygulamalı deneyim kazandırmayı hedefliyor. Katılımcılar, ders materyali üretiminden süreç otomasyonuna, öğrenci değerlendirmesinden chatbot geliştirmeye kadar birçok alanda yapay zekânın eğitimdeki rolünü deneyimleme fırsatına sahip olacak.

Vira Haber