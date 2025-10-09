QTerminals Antalya, Dünyaca Ünlü Kruvaziyer MSC Explora I’ı Misafir Etti

Marmaris’ten gelen gemi, Antalya’daki ziyaretinin ardından aynı günün akşam saatlerinde Kıbrıs’ın Paphos Limanı’na hareket etti. Lüks kruvaziyer gemisi MSC Explora I, 474’ü transit yolcu olmak üzere toplam 962 yolcu ve 651 mürettebat ile Antalya’ya geldi. Yolcuların büyük çoğunluğunu Birleşik Krallık, Almanya ve ABD vatandaşları oluşturdu. Antalya’da geçirdikleri süre boyunca ziyaretçiler, kentin tarihi dokusunu, kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini yakından keşfetme fırsatı buldu.

QTerminals Antalya, Doğu Akdeniz’in cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

QTerminals Antalya, 2025 sezonu boyunca devam eden kruvaziyer seferleriyle Antalya’nın turizm potansiyelini artırırken, bölge ekonomisine de önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Liman, yıl içinde dünyanın farklı noktalarından gelen gemilere ev sahipliği yaparak kruvaziyer turizmindeki lider konumunu güçlendiriyor.