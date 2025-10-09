Tekirdağ'da Ağlara Takılan Lüfer Yüzleri Güldürdü

Sezon başında umduklarını bulamayan Tekirdağlı balıkçılar, son günlerde ağlara takılan bol miktardaki lüferle limana dönünce yüzleri güldü. Süleymanpaşa'da sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçılar, ağlarını çektiklerinde çok sayıda lüferle karşılaşınca sevinç yaşadı. Tezgahlarda da yerini alan lüfer, tanesi ortalama 400 liradan alıcı buluyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, sezonun umut verici geçtiğini belirterek, "Balıkçı arkadaşlarımız lüfer yakalamaya başladı. Mutluyuz, sevinçliyiz. Vatandaşlarımız uygun ve taze balık yemeye devam edecek" dedi.

