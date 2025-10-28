Rail&Ports 2025’te “Orta Koridor”un Geleceği Konuşulacak

RDL Group organizasyonuyla 3–5 Kasım 2025 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek “Rail&Ports 2025: Orta Koridorun Geliştirilmesi” Uluslararası Konferansı, Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu’yu birbirine bağlayan ulaşım koridorlarının geleceğini tartışmak üzere sektörün önde gelen kurum ve uzmanlarını bir araya getirecek. Türkiye’nin ilk intermodal terminali olan Railport, etkinliğin ana sponsoru olarak yer alacak.

Arkas Holding Liman ve Terminal İşletmeleri Grubu, Türkiye’nin iç ve dış ticaretine büyük katkı sağlaması beklenen Kocaeli Kartepe’deki yeni yatırımı Railport’u, uluslararası lojistik sektörünün temsilcileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Arkas Holding ile duisport ortaklığında hayata geçirilen Railport, Türkiye’nin intermodal taşımacılıkta küresel entegrasyonunu güçlendiren stratejik bir yatırım olarak öne çıkıyor.

Orta koridorun geleceği masaya yatırılacak

Rail&Ports 2025, üç gün boyunca deniz, demir yolu ve kara yolu taşımacılığının entegrasyonu, lojistik altyapı yatırımları, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir taşımacılık eksenlerinde zengin bir içerik sunacak. İlk oturumlarda Asya–Avrupa taşımacılığının geleceği ve Türkiye’nin köprü rolü değerlendirilecek; demir yolu altyapısında son yatırımlar, yeni hat projeleri, kuru limanlar ve hinterlant bağlantıları tartışılacak. Devam eden oturumlarda ise kara yolu taşımacılığında verimlilik ve kısa deniz taşımacılığının Karadeniz bölgesindeki önemi ele alınacak.

Etkinliğe 25’ten fazla ülkeden 200’ün üzerinde delege katılacak. Liman işletmecileri, demir yolu ve kara yolu taşımacılığı firmaları, lojistik hizmet sağlayıcıları, kamu otoriteleri ve yatırımcılar aynı platformda buluşarak Orta Koridor’un geleceğini şekillendirecek ortak stratejiler üzerinde duracak. Rail&Ports 2025, bu yönüyle Türkiye’nin yalnızca ev sahibi değil, lojistik dönüşümün lider ülkesi konumunu da pekiştirecek.

İstanbul, küresel lojistik liderlerini ağırlayacak

Konferansta sektörün önde gelen temsilcileri konuşmacı olarak yer alacak. Katılımcılar arasında;

Fatih Yılmazkarasu (Railport – Genel Müdür), Merih Ünal (Alfa Intermodal – Müşteri Hizmetleri Yöneticisi), Klemens Materi (Duisport - İş Geliştirme Proje Müdürü), Wanxu Dong (Beijing Trans Eurasia International Logistics – Başkan), Enikö Györfi (ÖBB Holding AG – Avrasya - Çin İlişkileri ve Kargo İşleri Başkanı), Tetiana Bairak (Port Clearance – Müdür), Stephen Archer (Baltic Rail – CEO), Aasim Siddiqui (Rumi Intermodal Ltd – Genel Müdür), Bonnie Zhu (Neptune Logistics Group – Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür), Serkan Alabaş (PSA BDP – Ülke Müdür Yardımcısı), Alexandra Ogneva (Rhenus Logistics – Kurul Projeleri, Proje Başkanı EECCA), Frank Shao (TIEDADA – Kurucu), Alona Toprak (DB Cargo Eurasia – Genel Müdür / CSO), Alberto Grisone (Hupac Intermodal SA – Stratejik Projeler ve Ağ Geliştirmeleri Direktörü), Dr. Martin Neese (VTG Rail Logistics GmbH – CEO / Yönetim Kurulu Üyesi), Juergen Huschka-Wanka (InterRail Holding AG – Grup Yönetim Üyesi), Denis Stadnichenko (Interlegal – İş Geliştirme Yöneticisi), Aydın Erdemir (Tekfen Holding, Torosport Ceyhan & Samsun – Başkan Yardımcısı), Werner Peeters (NFident GmbH – İş Geliştirme Yöneticisi), Revaz Pataradze (Maritime Transport Agency of Georgia – Orta Koridor Transport Geliştirme Yöneticisi), Mikheil Nibladze (Cerberus Frontier – Genel Müdür) ve Kurt Ebik (ARK Reinsurance and Insurance Broker – CEO) bulunuyor.