Railport’ta Bitmiş Araç ve Konteyner Trenleri Eş Zamanlı Elleçlendi

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında farklı yük tiplerinin eş zamanlı olarak yönetilmesi, Railport’un entegre altyapısını ve yüksek operasyonel kabiliyetini net biçimde ortaya koydu. Operasyonun bir diğer kritik aşamasını ise Railport’tan duısport’a hareket eden ilk konteyner yüklü ihracat treni oluşturdu. Söz konusu sefer, Railport’un dünyanın en büyük iç liman işletmecisi duısport ile (Duisburger Hafen AG) kurduğu bağlantının ilk somut çıktısı olma özelliğini taşıyor.

Railport Genel Müdürü Fatih Yılmazkarasu, gerçekleştirilen operasyona ilişkin şunları söyledi: “Bitmiş araç ve konteyner trenini eş zamanlı elleçlediğimiz bu operasyon, Railport’un intermodal terminal işletmeciliğinde ulaştığı operasyonel yetkinliğin güçlü bir göstergesi. Kartepe’den Duisburg’a gerçekleştirdiğimiz ilk ihracat tren seferiyle, Türkiye ile Avrupa arasındaki lojistik köprüyü daha da güçlendiriyoruz. Stratejik iş birliklerimizle, hızlı, sürdürülebilir ve entegre terminal çözümlerimizi uluslararası taşımacılık hatlarına sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Duisburg’a ulaşan konteyner yüklü trenin seferinin başarıyla tamamlaması Türkiye’nin küresel ağlara entegrasyonu açısından stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.