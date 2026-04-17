Türkiye’nin Deniz Hukuku Vizyonu Ankara’da Şekillendi

DEHUKAM tarafından her yıl düzenlenmekte olan Deniz Hukuku Zirvesi, deniz hukuku ve denizcilik politikalarına ilişkin güncel konuların ele alındığı; akademi, kamu kurumları ve sektör temsilcilerini bir araya getiren kapsamlı bir organizasyon niteliği taşımaktadır. Zirve programı; açılış konuşmaları, anahtar konuşmacı sunumları ve tematik oturumlar aracılığıyla deniz hukukunun farklı boyutlarını bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmeyi amaçlamakta olup katılımcılar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımına imkân sağlamaktadır.

Zirvenin ilk günü, DEHUKAM Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Önel ile Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş’in açılış konuşmalarıyla başladı. Açılışta, denizlerin artan stratejik önemi, deniz hukukunun Türkiye açısından kritik rolü ve bu alanda akademi-kamu iş birliğinin güçlendirilmesinin gerekliliği vurgulandı. Ayrıca Ankara Üniversitesi’nin deniz hukuku alanındaki kurumsal kapasitesi ile DEHUKAM’ın yürüttüğü çalışmaların önemi ifade edildi.

T.C. Dışişleri Bakanlığı Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin, “Türkiye'nin Güncel Deniz Hukuku Politikaları” başlıklı sunumunda, Türkiye’nin deniz yetki alanlarında yürütülen faaliyetlerin stratejik önemine dikkat çekerek, bu faaliyetlerin uluslararası hukuk çerçevesinde etkin şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca DEHUKAM’ın Deniz Mekânsal Planlama çalışmalarına sunduğu katkının altını çizdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, “Dünyada ve Türkiye’de Denizcilikte Güncel Gelişmeler” başlıklı sunumunda küresel denizcilik sektöründeki son gelişmeleri değerlendirdi. Baylan, Türk sahipli ticaret gemisi filosunun dünya sıralamasında 10. sıraya yükseldiğini ifade etti.

Ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz “Türkiye'nin Balıkçılık Politikaları” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Türkyılmaz, Türkiye’nin denizlerdeki faaliyetlerini artırdığını belirterek, Türkiye’nin Hint Okyanusu Ton Balığı Komisyonu’nda gözlemci üye statüsü kazandığını ifade etti.

DEHUKAM Yönetim Kurulu Üyesi ve Baş Araştırmacısı Prof. Dr. Yücel Acer moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda “Deniz Hukukuna Giriş” başlığı altında temel konular ele alındı. Oturumda; Ege ve Doğu Akdeniz’deki hukuki ihtilaflar, Türkiye’nin deniz hukuku politikası, deniz hukukunda güncel gelişmeler, deniz ticaret hukukunun temel prensipleri ve deniz mekânsal planlamanın hukuki boyutu kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Kurumsal Vizyon ve Artan Denizcilik Kapasitesi

Zirvenin ikinci günü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Ermenek ile DEHUKAM Müdürü Dr. Mustafa Başkara’nın açılış konuşmalarıyla başladı. Konuşmalarda, köklü bir geçmişe sahip olan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmasından duyulan memnuniyet dile getirilirken, DEHUKAM’ın deniz hukuku alanındaki faaliyetlerinin önemi vurgulandı. DEHUKAM Müdürü Dr. Mustafa Başkara ise kamu ile akademiyi bir araya getiren ve deniz hukukuna değer katan önemli bir etkinliği gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Türkiye’nin dünya denizlerinde varlık gösteren bir devlet pozisyonuna geldiğini ve bu nedenle deniz hukukunun değerinin günden güne arttığını vurguladı.

Program, Anahtar Konuşmacı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanı Tümamiral Mehmet Emre Sezenler tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir sunum ile devam etti. Tüma. Sezenler sunumunda Türk Deniz Kuvvetlerinin faaliyetlerinden bahsederek denizciliğin ve deniz hukukunun Türkiye için olan önemini vurguladı. Türk Deniz Kuvvetlerinin 1081 yılından itibaren faal olduğunu ve Türklerin denizci millet geçmişinin öneminden bahsetti.

Zirve programı “Deniz Enerji ve Çevre Hukuku” başlıklı oturum ile devam etti. Söz konusu oturum, DEHUKAM Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ayrancı moderatörlüğünde, DEHUKAM Araştırmacıları Emre Önsöz, Çağrı Ünal ve Derya Ulutürk’ün sunumları ile gerçekleştirildi. DEHUKAM Araştırmacısı Emre Önsöz “Deniz Enerji Faaliyetlerinin Hukuki Yönü” başlıklı sunumunda denizde gerçekleştirilen çeşitli enerji faaliyetlerinin tabii olacağı hukuki rejimden ve faaliyetlerin mekânsal planlamasının öneminden bahsetti. DEHUKAM Araştırmacısı Çağrı Ünal “Deniz Çevre Hukukuna Giriş” başlıklı sunumunda bölgesel deniz sözleşmeleri ve devletlerin uluslararası hukuktan kaynaklanan çevresel sorumluluklarını dile getirdi. Oturumda son olarak DEHUKAM Araştırmacısı Derya Ulutürk “İklim Değişikliğinin Deniz Hukukuna Etkisi” başlıklı sunumunda iklim değişikliğinin denizler üzerindeki etkileri ile deniz hukukunun ilişkisi bağlamında değerlendirmelerde bulundu.

Zirvenin son oturumunda ise İstanbul 1 Nolu Barosu Deniz Hukuku Komisyonu üyeleri mesleki tecrübelerini öğrencilerle paylaşarak soruları yanıtladı. Hukuk fakültelerinden öğrenci yoğunluklu katılımla gerçekleşen oturumda DEHUKAM Müdürü Dr. Mustafa Başkara modöratörlüğünde TCG Fora Hukuk Bürosu temsilcisi Av. Sinan Güzel, Tilegal Hukuk Bürosu temsilcisi Av. Nil Tütüncüoğlu, Tüfekçi Law Firm temsilcisi Av. Burçe Çangır ve Esenyel & Partners temsilcisi Av. Selcan Koçak deniz ticaret hukuku avukatlığı bağlamında tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Oturum kapsamında konuşmacı avukatlar öğrencilerden gelen soruları yanıtladılar.

Zirvenin kapanış konuşmasını gerçekleştiren DEHUKAM Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Önel iki gün boyunca gerçekleştirilen tartışma ve panellerin verimli bir platform oluşturduğunu ifade ederek deniz hukukuna yönelik yetişmiş insan gücü kapasitesinin gün geçtikçe arttığını ifade etti.

Akademi, kamu ve sektör temsilcilerini bir araya getiren zirve, deniz hukuku alanındaki güncel gelişmelerin çok boyutlu şekilde ele alındığı önemli bir platform oldu. Zirve boyunca gerçekleştirilen sunumlar ve tartışmalar, deniz hukuku alanında güncel gelişmelerin çok boyutlu şekilde ele alınmasına imkân sağlamış; akademi, kamu ve sektör temsilcileri arasında önemli bir bilgi ve görüş alışverişi ortamı oluşturdu.