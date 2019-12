Rumlar Doğu Akdeniz için Lahey’e başvurdu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 'Doğu Akdeniz'deki yeraltı zenginliklerini koruma altına almak' talebiyle Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu.

Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları konusunda uzun süredir gerginlik yaşayan Kıbrıs yönetimi, konuyu Lahey Adalet Divanı'na taşıdı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades, bölgelerindeki haklarını koruma altına almak için hukuki tüm yollara başvurduklarını dile getirdi. Anastasiadis, "Egemen haklarımızın korunmasında öngörüyoruz. 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemen haklarını korumak için her yasal silahı, her uluslararası forumu, her uluslararası örgütü kullanacağımızı söyledik" dedi.

ATİNA'DAKİ ELÇİLİK KABUL ETMEDİ

Rum lider, Lahey'e başvuru ile ilgili Atina'daki Türkiye Büyükelçiliği'ne bildirim yapmaya çalıştıklarını ama başarılı olamadıklarını ifade etti. Anastasiadis, ilgili dosyanın Türkiye'ye başka yollarla gönderildiğini söyledi.

