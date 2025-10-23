İstanbul21 °C

Sahil Güvenlik Öğrencileri Bilgilendirdi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde öğrencilere yönelik "Geleceğin Denizcileri Bilgilendirme" etkinliği gerçekleştirildi.

Kuşadası Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ile Güzelçamlı Mustafa Kemal İlkokulu öğrencilerine yönelik Sahil Güvenlik personeli tarafından bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı personeli tarafından Geleceğin Denizcilerini Bilgilendirme faaliyeti kapsamında öğrencilere Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği faaliyetler, görevleri, kullandığı teçhizat ve malzemeler öğrencilere tanıtıldı. Etkinliğin önümüzdeki günlerde başka okullarda da devam edeceği öğrenildi.

Vira Haber


