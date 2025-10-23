TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi, Sektörel Sorunları Görüşmek Üzere Toplandı

TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Toplantısı, Meclisten Sorumlu TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ın katılımıyla 22 Ekim 2025 Çarşamba günü, TOBB’un İstanbul’daki Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.

Türkiye Denizcilik Meclisi Başkanı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit’in başkanlık ettiği toplantıya, Türkiye Denizcilik Meclisi Başkan Yardımcısı Ali Avcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) Denizcilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Levent Akbaba ve Meclis Üyeleri katıldı.

Toplantıda denizcilik sektörünü ilgilendiren güncel konular ele alınarak sektörel sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi. Katılımcılar, sektörün sürdürülebilir büyümesi için kamu-özel sektör iş birliğinin önemine dikkat çekti.