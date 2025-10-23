KOSDER Yönetimi, Ekol Denizcilik Atölyelerinde Karadeniz Lezzetleriyle Buluştu

Etkinlik, Ekol Denizcilik'in Maltepe'deki uygulamalı eğitim atölyelerinde gerçekleşti. Katılımcılar, lahana çorbası, mısır ekmeği, fasulye turşusu ve laz böreği gibi Karadeniz’in geleneksel tatlarını birlikte hazırlayarak keyifli ve etkileşimli bir deneyim yaşadı. Etkinliğe ayrıca Çin’den konuk olarak katılan Monica Hanım, kendi kültürüne özgü Çin mantısıyla sofra çeşitliliğine renk kattı.

Ekol Denizcilik tarafından organize edilen bu özel buluşma, klasik toplantı formatlarının dışına çıkarak, sektör temsilcilerinin birlikte üretme ve paylaşma duygusunu pekiştirdiği farklı bir dayanışma modeli sundu. Misafirler, yalnızca yemek hazırlığına değil, aynı zamanda eğlenceli sohbetlere ve iş birliğine dayalı güçlü bağların oluşmasına da katkı sundular.

Etkinliğin sonunda KOSDER Yönetim Kurulu üyeleri, derneğin gelecek dönem faaliyetleri üzerine fikir alışverişinde bulunarak görüşlerini paylaştılar. Gecenin, Türk denizciliğine gönül veren kurumlar arasında daha sağlam bağlar kurma yolunda önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Ekol Denizcilik, sektörel iş birliklerini güçlendiren bu tür özel buluşmalara ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duymakta; denizcilik eğitiminin sosyal ve kültürel yönlerini desteklemeye kararlılıkla devam etmektedir.

Vira Haber