İstanbul21 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Karadeniz’de Hamsi Bolluğu
Karadeniz’de Hamsi Bolluğu

Karadeniz’de Hamsi Bolluğu

Kastamonu'da balıkçılar tarafından avlanan 440 ton hamsi, kasalarla karaya çıkartılarak kamyonlarla sevk edildi.

A+A-

Kastamonu açıklarında avlanan balıkçılar kasalar dolusu hamsiyle karaya döndü. 22 farklı balıkçı gemisi tarafından avlanan 150 tonu dökme toplam 440 ton hamsi karaya çıkarılarak kamyonlarla nakledildi. İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından karaya çıkartılan balıkların boyları kontrol ederek yönetmeliğe uygunluğu denetlendi.

Vira Haber


Bu haber toplam 91 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.