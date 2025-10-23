Karadeniz’de Hamsi Bolluğu
Kastamonu'da balıkçılar tarafından avlanan 440 ton hamsi, kasalarla karaya çıkartılarak kamyonlarla sevk edildi.
A+A-
Kastamonu açıklarında avlanan balıkçılar kasalar dolusu hamsiyle karaya döndü. 22 farklı balıkçı gemisi tarafından avlanan 150 tonu dökme toplam 440 ton hamsi karaya çıkarılarak kamyonlarla nakledildi. İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından karaya çıkartılan balıkların boyları kontrol ederek yönetmeliğe uygunluğu denetlendi.
Vira Haber
Bu haber toplam 91 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.