Büyük Menderes’teki Yasak Ağlar Temizlendi
Aydın’ın Söke ilçesinde Büyük Menderes havzasında kullanımı yasak olan ağlar tespit edilerek imha edildi.
A+A-
Söke İlçe Tarım Müdürlüğü ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Büyük Menderes Havzası’nda denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde kullanımı yasak ağlar tespit edilerek imha edildi.
Söke İlçe Tarım Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında İlçe Müdürlüğümüzce denizde ve Büyük Menderes nehrinde su ürünleri denetimi yapılmıştır. Büyük Menderes nehrinde tespit edilen kullanımı yasak olan ağlar zapt edilmiştir" denildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 117 defa okunmuştur
Etiketler : Büyük Menderes, Ağ, Yasak Ağ, Aydın, Söke
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.