Büyük Menderes’teki Yasak Ağlar Temizlendi

Söke İlçe Tarım Müdürlüğü ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Büyük Menderes Havzası’nda denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde kullanımı yasak ağlar tespit edilerek imha edildi.

Söke İlçe Tarım Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında İlçe Müdürlüğümüzce denizde ve Büyük Menderes nehrinde su ürünleri denetimi yapılmıştır. Büyük Menderes nehrinde tespit edilen kullanımı yasak olan ağlar zapt edilmiştir" denildi.

Vira Haber