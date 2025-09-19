İstanbul23 °C

  3. Samsun'da TCSG Dost ve TCSG-87 Gemileri Ziyarete Açıldı
Samsun'da Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait 2 gemi '19 Eylül Gaziler Günü'nde halkın ziyaretine açıldı.

Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi TCSG DOST ile TCSG-87 gemisi yarın Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Rıhtımı'nda vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek.
19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle yapılan ziyaret kabulü 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Vira Haber


