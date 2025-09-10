SANMAR, BOTAŞ İçin İnşa Ettiği Dört Tam Elektrikli Römorkörden Üçüncüsünü Denize İndirdi

İlki 5 Temmuz’da, ikincisi ise 9 Ağustos’ta denize indirilen bu çevre dostu römorkörler, üçüncü üyesiyle birlikte BOTAŞ filosuna katılmaya hazırlanıyor.

Tümü sıfır emisyonlu ve çevre dostu olarak tasarlanan bu öncü römorkörler, Robert Allan Ltd. tarafından özel olarak SANMAR için geliştirilen ElectRA 2500SX tasarımına dayanıyor.

BOTAŞ HİLAL, BOTAŞ BAYRAK, BOTAŞ AY ve BOTAŞ YILDIZ olarak isimlendirilecek römorkörlerin her biri 8 kişilik mürettebat kapasitesine sahiptir. 25,4 metre uzunluğunda, 12,8 metre genişliğinde ve 5,2 metre derinliğinde inşa edilen bu römorkörler, 12 knot hıza ulaşabilmekte olup; ayrıca 54 m³ yakıt yağı ile 18 m³ tatlı su tankı kapasitesi sunmaktadır.

SANMAR’ın devrim niteliğindeki ElectRA Serisi römorkörleri, şirketin Robert Allan Ltd. ve Corvus Energy ile sürdürdüğü iş birliği sonucunda geliştirilmiş olup, alternatif yakıtlar ve yenilikçi teknolojilerden yararlanarak çevre dostu, düşük ve sıfır emisyonlu yeni nesil römorkörler üretme vizyonunun bir yansımasıdır.

Her bir ElectRA römorkörü, en modern dizel motorlu römorkörlere kıyasla yılda yaklaşık 1.700 ton CO2 emisyonunu ortadan kaldırmakta ve bu sayede yaklaşık 1.000 otomobilin yıllık karbon salımına eşdeğer bir tasarruf sağlamaktadır. Ayrıca NOX, SOX, CO ve partikül madde emisyonlarında da önemli oranda azalma elde edilmektedir.

Sanmar Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven şunları söyledi: “Sanmar imzası taşıyan her bir römorkör, görev yaptığı her limanda çevreye kalıcı ve anlamlı bir katkı sunacaktır. Alternatif enerji ve ileri teknoloji alanlarındaki gelişmeler, gezegenimizi korumak adına bizlere büyük fırsatlar sunuyor. SANMAR olarak bu dönüşümün öncüsü olmaktan büyük gurur duyuyoruz.”

19 ila 28 metre arasında değişen boy seçenekleri ve 40 ila 85 ton çekme gücü alternatifleriyle sunulan ElectRA Serisi römorkörler, Avrupa’nın yanı sıra Kuzey ve Latin Amerika’da aktif olarak hizmet vermektedir. SANMAR bugüne kadar dokuz tam elektrikli römorkör teslim etmiş olup, dört tanesi BOTAŞ filosunda görev alacak toplam altı adet daha ElectRA serisi römorkörün üretimine de devam etmektedir.

Vira Haber