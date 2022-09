Selenis Pilot S 26 Denizle Buluştu

2017 yılında Selenis Composite, Selçuk Bulut ve Enis İskender tarafından özellikle yurt dışından gelen proje tekliflerini hayata geçirmek için kuruldu. Kurucu Ortak Enis İskender; daha önce de birlikte yol aldıkları Selçuk Bulut’la profesyonel çalışma hayatlarındaki tecrübelerini kendi imzalarını taşıyacak özgün bir tekne üretmek için kullandıklarını belirtti. İskender; “Kendi imzamızı taşıyacak bir markanın ve bizim çizgimizi yansıtacak özgün tekne modellerinin üretimini yapma hayali ve azmi bizi bugün olduğumuz konuma getirdi” dedi.

CTP kompozit sektöründeki tecrübe ve bilgi birikimleri sayesinde kısa zamanda sadece tekne sektöründe değil, diğer sektörler için de seri üretim ve ihracat yapan bir işletme haline geldiklerini vurgulayan Enis İskender; “Bugün geldiğimiz noktada, değişen talepler karşısında kendimizi daha çok geliştirmek ve bulunduğumuz sektörlerde farklılık yaratmak için tasarım modelleme ve imalat süreçlerinde kendimizi sürekli olarak yeniliyoruz” şeklinde konuştu.

Enis İskender şöyle devam etti: Türkiye’deki tekne imalat sektöründe alışılagelmiş tasarımların dışında bir şeyler yaratma fikri, her zaman öncelikli hedefimiz oldu. Pazara yeni giren Pilot S26 tekne modelimizin denizseverler karşısında büyük bir ilgi ile karşılanacağını umuyoruz. Aynı segmentteki diğer teknelerden Pilot S26 modelini ayıran en önemli özelliği, tasarımı ve ergonomik yapısı ile kullanıcısına her türlü konforu sağlıyor olması. Pilot S26 geniş ve ferah bir iç mekan ve kullanım alanına sahip olmasının yanında, donanımsal olarak standart hale getirdiğimiz aksesuarlar ile bu segmentte tekne sahibi olmayı planlayanlar için önemli avantajlar sunuyor”.

Yaklaşık 8 aylık bir çalışma sonunda Pilot S26 modelinin tasarım, mühendislik modelleme, kalıplama ve imalat süreçlerinin tamamlandığını söyleyen İskender, teknenin denizdeki testlerinin Ağustos ayında tamamlandığını ifade etti. İskender; “Suda yapılan testlerde teknenin denge ve stabilite anlamında başarılı bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. 250 hp’lik bir motor gücü ve 9 kişilik bir test ekibi ile yapmış olduğumuz testlerde teknenin kötü hava koşullarında dahi 33,4 knotluk bir sürate ulaşmasını, tasarım ve mühendislik çalışması açısından bir başarı olarak görüyoruz” dedi.

Hafta sonlarını daha keyifli hale getirmek ve şehir stresinden uzaklaşmak isteyen 3- 4 kişilik bir aile rahatlıkla Pilot S26 teknesini tercih edebilirler. Enis İskender; “Tabii önce denizi sevmek gerekiyor. Pilot S26’nın, denizleri seven ve teknelere ilgi duyan her profildeki insanın beklentilerini karşılayacağına inanıyorum” diyerek sözlerini şöyle noktaladı: “Teknemizin ilk lansmanını 17-24 Aralık’ta CNR Avrasya Boatshow’da yaparak denizseverler ile buluşturacağız. Bizim için, nihai tüketicinin tekne ile buluşması, almayı planladığı tekneyi her anlamda inceleyerek dokunarak karar vermesi çok önemli. Bu anlamda, yurtdışı fuarlar da dahil olmak üzere birçok girişimlerimiz olacak. Yurtiçi ve yurtdışında bayiler vasıtası ile teknelerimizin tanıtımının nihai tüketicilere yapılmasını hedefliyoruz. Denizlere yelken açmak diye bir söylem vardır. Şayet tekne almayı hedefleyen insanlar da bir gün hayallerini gerçekleştirmek için denizlere açılacaklarsa, her anlamda güvenlik ve kaliteden taviz vermeyen bir tekneyi tercih etmeliler. Bizim yapmış olduğumuz mühendislik çalışmaları ve uygulamaları ile bu kriterleri sağladığımızı düşünüyorum”.

Selenis Pilot S 26 Teknik Özellikler

Tekne Tipi Cabin Cruiser

Draft (cm) 45

Sertifikasyon Modülü A

Boş Ağırlık (kg) 1800

Dizayn Kategorisi C

Max. Yük (kg) 1200

Boy (cm) 730 Max.

Motor Gücü (HP) 250

Toplam Boy- L.O.A (cm) 800

Max. Hız ( mph ) 38

En (cm) 280

Max. Yolcu Kapasitesi 8

