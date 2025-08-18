Seyitler Barajı’nda Yüzlerce Ölü Balık Görüntülendi
Afyonkarahisar’da bulunan Seyitler Barajı’nda yüzlerce balık ölü bir şekilde hem havadan hem de karadan görüntülendi.
Gebeceler Mahallesi’ne bağlı olan Seyitler Barajı’nda yüzerce balık ölü olarak görüntülendi. Hayvanların ölüm nedenleri ise sudaki oksijenin yetersiz olması olarak belirtildi. Bu duruma sebebiyet veren etkenlerin ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağmur yağışlarının yeterli seviyede gerçekleşmemesi olduğu aktarıldı.
"Oksijensizlikten dolayı balıklar öldü"
Afyonkarahisar Gebeceler Kooperatif Başkan Yardımcısı Serdal Çakal ise oluşan bu durum hakkında, "Bir takım balık ölümleri oldu. Bu balıklar tatlı su levreği olarak geçiyor. Burası tamamen oksijene bağlı bir göl. Yapay değil, tamamen doğal bir göl. Bu nedenle oksijensizlikten dolayı balıklar öldü. Bizimle ilgili bir sıkıntı yok, tamamen oksijensizlikten kaynaklandı. Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü geldi, araştırdı. Suyun sıcak olduğunu ve oksijensiz kaldığını söylediler. Sudan analiz için numune aldılar ve laboratuvara götürdüler. Dediğim gibi, bu durum oksijen eksikliği ve sıcağa bağlı. Bu sene çok sıcak geçti, yağmur ve yağış olmadı, su sirkülasyonu sağlanamadı ve bu yüzden istemeden oksijensizlik meydana geldi" dedi.
