Seyitler Barajı’nda Yüzlerce Ölü Balık Görüntülendi

Gebeceler Mahallesi’ne bağlı olan Seyitler Barajı’nda yüzerce balık ölü olarak görüntülendi. Hayvanların ölüm nedenleri ise sudaki oksijenin yetersiz olması olarak belirtildi. Bu duruma sebebiyet veren etkenlerin ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağmur yağışlarının yeterli seviyede gerçekleşmemesi olduğu aktarıldı.

"Oksijensizlikten dolayı balıklar öldü"



