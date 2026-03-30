Somali’den Gemi Sicil Sistemi İçin Stratejik Adım

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Abdülkadir Mohamed Nur ile Somali Ship Register Limited Genel Müdürü Çağdaş Oykun Saltaş’ın katılımıyla imzalanan anlaşma kapsamında, Somali’ye ait ulusal gemi sicil sistemi oluşturulacak ve gemilerin Somali bayrağı altında faaliyet göstermesi sağlanacak.

Açıklamada, söz konusu adımın ülkenin denizcilik sektörünün geliştirilmesi ve modernize edilmesi yönünde güçlü bir irade ortaya koyduğu vurgulandı.

“Yatırım ve İstihdam Artacak”

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Nur, mutabakatın yatırım, istihdam ve verimlilik alanlarında yeni fırsatlar oluşturacağını belirtti. Özel sektörün tecrübesinden yararlanmanın önemine dikkat çeken Nur, bu iş birliği sayesinde yeni yatırım kapılarının açılacağını, iş imkanlarının artacağını ve verimliliğin yükseleceğini ifade etti.

“Küresel Rekabet Gücünü Artıracak”

Anlaşmanın stratejik önemine de değinen Nur, bu adımın yönetişimi güçlendireceğini ve Somali’nin küresel denizcilik sektöründeki rekabet gücünü artıracağını vurguladı. Girişimin sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını belirten Nur, Somali’nin güvenilir ve saygın bir denizcilik merkezi haline gelmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Türkiye-Somali İş Birliği Güçleniyor

Türkiye ile Somali arasındaki iş birliği, 2011 yılından bu yana güvenlik, askeri eğitim, ekonomi, sağlık, eğitim ve altyapı gibi birçok alanda gelişimini sürdürüyor.

Mogadişu’da Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kurulan TÜRKSOM Askeri Eğitim Üssü aracılığıyla Somali ordusuna eğitim verilirken; savunma, deniz güvenliği, enerji arama ve kalkınma yardımları gibi alanlarda yürütülen projeler de ülkenin istikrarına katkı sağlıyor.

Vira Haber