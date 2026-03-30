ABD Ordusu: "3 Bin 500 Personel Taşıyan Amfibi Hücum Gemisi USS Tripoli Orta Doğu'da"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), yaklaşık 3 bin 500 askeri personel taşıyan amfibi hücum gemisi USS Tripoli'nin Orta Doğu'ya ulaştığını açıkladı. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, "ABD Donanması ve deniz piyadeleri personelini taşıyan USS Tripoli, 27 Mart'ta CENTCOM sorumluluk alanına ulaştı. 'Amerika' sınıfı amfibi hücum gemisi, yaklaşık 3 bin 500 denizci ve deniz piyadesinin yanı sıra nakliye ve savaş uçakları ile amfibi hücum ve taktik unsurlardan oluşan Tripoli Amfibi Hazır Grubu/31. Deniz Piyade Seferi Birliği'nin amiral gemisi olarak görev yapıyor" denildi.

CENTCOM, geminin uçuş güvertesinin ve gemideki personelin yer aldığı fotoğrafları da paylaştı.

USS Tripoli'nin İran'a karşı saldırılarda yer alan ancak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bölgeden ayrılarak Hırvatistan'a demir atan dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un açıklığını doldurduğu düşünülüyor.

Vira Haber