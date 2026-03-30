Sıfır Atık Projeleriyle Çevre Dostu Mersin Hedefi

‘30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’ kapsamında farkındalık çalışmalarını artıran belediye, geri dönüşüm, kompost üretimi ve eğitim faaliyetleriyle dikkat çekiyor.

Küresel iklim krizi ile mücadele kapsamında atık yönetimi, ekolojik farkındalık ve sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştıran Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde çevre bilincinin artırılması için çeşitli projeler yürütüyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında belediyeye ait 113 bina ve yerleşke ‘Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi’ aldı. Belediye birimlerine yerleştirilen sıfır atık ayrıştırma setleriyle geri kazanılabilir ve organik atıkların ayrı toplanması sağlanıyor.

AB Ufuk Avrupa Programı kapsamında hibe alan 'Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz' projesi ile sahillerde plastik atıkların azaltılması hedeflenirken, 'İsraf Etmiyoruz Kompost Yapıyoruz' projesi kapsamında park ve bahçe budama atıkları, hal ve mezbahane atıkları ile çay-kahve posaları kompost üretiminde değerlendiriliyor. Proje kapsamında 2025 yılında 375 ton atık toplanarak 20 ton kompost üretildiği bildirildi.



Projeler kapsamında Kültür Park boyunca içme suyu çeşmeleri ve plastik atık kumbaralarının kurulduğunu kaydeden Işık, plastik kapakların geri dönüştürülerek saksı, anahtarlık ve acil durum düdüğü üretiminde kullanıldığını ifade etti. Güneş enerjisi panelleriyle çalışan akıllı otomat uygulamasının da hayata geçirildiğini belirten Işık, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezinde bin 318 öğrenciye sıfır atık eğitimi verildiğini söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarıyla ortak yürütülen etkinliklerde deniz temizliği çalışmaları da gerçekleştirildi. Bu kapsamda 299 kilogramı plastik olmak üzere toplam 580 kilogram denizel atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezinde görev yapan Coğrafya Öğretmeni Sercan Tekin ise erken yaşta çevre bilinci oluşturmanın önemine dikkat çekerek, "Sıfır atık bilincini ortak sorumluluk olarak görüyoruz. Öğrencilerimize deney düzenekleri ve atölyelerle farkındalık kazandırıyoruz. Küçük yaşta verilen eğitimlerle gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

