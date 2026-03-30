Tekirdağ Sahiline Ölü Caretta Caretta Vurdu

Edinilen bilgilere göre, Sahil Güvenlik ekiplerine yapılan ihbar üzerine Barbaros sahiline gelen ekipler, kıyıya vurmuş ölü bir caretta caretta deniz kaplumbağasıyla karşılaştı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, durum ilgili kurumlara bildirildi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli su ürünleri mühendisi ve veteriner hekim eşliğinde kaplumbağa üzerinde inceleme gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerin ardından deniz kaplumbağası, gömülmek üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

Yetkililer, benzer durumlarla karşılaşılması halinde vatandaşların ilgili birimlere bilgi vermesi gerektiğini hatırlattı.

