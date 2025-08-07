Su Krizi Kapıda: Barajlar ve Göller Kuruyor

Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık ve Namazgah barajlarında su seviyeleri yüzde 50'nin altına gerilerken, Sapanca Gölü'nden çekilen su miktarı da artıyor. Baraj ve göldeki düşen su seviyesi, drone ile havadan görüntülendi.

Kocaeli'nin en büyük içme suyu kaynaklarından biri olan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 45 olarak ölçüldü. Tam kapasitesi 51,13 milyon metreküp olan barajda şu anda yalnızca 22,80 milyon metreküp su kaldı. Haziran ve Temmuz aylarında beklenen yağışların gerçekleşmemesiyle birlikte barajın doluluk oranı her geçen gün düşmeye devam ediyor.

Namazgah Barajı da riskli seviyede

Kandıra ilçesinde yer alan ve kırsal bölgelerdeki su ihtiyacını karşılayan Namazgah Barajı'nda da benzer bir tablo mevcut. Yüzde 43 doluluk oranına sahip olan barajın, toplam 22,59 milyon metreküp olan kapasitesinin yalnızca 9,794 milyon metreküpü dolu durumda. Özellikle yaz aylarında artan tarımsal sulama ihtiyacı da baraj üzerindeki baskıyı artırıyor.

Sapanca Gölü'nden su alımı devam ediyor

Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesinin düşmesi nedeniyle zaman zaman takviye edilen Sapanca Gölü'nden endişe verici bir tablo ortaya çıktı. Göl seviyesi, 29,80 metre kotuna kadar düştü. Normal şartlarda 32,20 metre maksimum kotunda yaklaşık 1,1 milyar metreküp civarında su bulundurabilen gölde, 29,80 metreye düşüldüğünde hacmin yüz milyonlarca metreküp azaldığı tahmin ediliyor. Kıyılarda ise çekilmenin 15-20 metreye kadar ulaştığı gözlemlendi. Ayrıca tekneler ve deniz bisikletleri de suyun çekilmesiyle karada kaldı. Gölde ve barajda düşen su seviyesi drone ile havadan görüntülenirken, durumun ciddi gözler önüne serildi.

Uzmanlardan su tasarrufu uyarısı

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ile çevre mühendisleri, vatandaşlara su kullanımında daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Özellikle hortumla bahçe sulama, araç yıkama, uzun duşlar gibi yüksek tüketim alışkanlıklarının azaltılması isteniyor. İSU yetkilileri, su seviyesindeki düşüşün bu hızla devam etmesi durumunda, ilerleyen günlerde çeşitli önlemlerin gündeme gelebileceğini ifade etti.

İklim değişikliği ve artan nüfus etkili

Kocaeli'de nüfus artışı, sanayileşme ve iklim değişikliğine bağlı kuraklık, su kaynakları üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Her yıl yaz aylarında tekrar eden düşük doluluk oranları, kent genelinde uzun vadeli bir su yönetimi stratejisinin hayata geçirilmesini zorunlu kılıyor. Uzmanlar, alternatif su kaynaklarının geliştirilmesi, atık suyun geri kazanımı ve bilinçli su tüketimi gibi önlemlerin hayati önemde olduğunu belirtiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi genelinde beklediği sağanak yağışların, bölgedeki göl ve barajlara kısa vadeli takviye sağlayabileceği değerlendiriliyor.

"Su seviyesi tehlikeli seviyelere düştü, daha da düşüyor"

Yuvacık Barajı'ndaki tehlikeyle ilgili konuşan vatandaş Kadir Avlugan, "Yuvacık su seviyesi kuraklıktan dolayı azaldı. Gün geçtikçe su seviyesi azalıyor, insanların daha duyarlı olması gerekiyor. Bu sene kar ve yağmurun yağmamasından dolayı su seviyesi tehlikeli seviyelere düştü, daha da düşüyor." dedi.

