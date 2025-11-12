Tamer Kıran, TOBB Ticaret Merkezleri ABD Zirvesi’ne Katıldı
İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 11 Kasım 2025 Salı günü Ankara’da düzenlenen “TOBB Ticaret Merkezleri-Hedef Pazar ABD Zirvesi”ne katıldı.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da katılımıyla gerçekleştirilen zirvede, TOBB ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle kurulan TOBB Ticaret Merkezleri’nin ABD’deki faaliyetleri, hedefleri ve Amerika Birleşik Devletleri ile ikili ticarette atılabilecek yeni adımlar masaya yatırıldı.
Zirvede, TOBB Ticaret Merkezlerinden yararlanarak ABD’ye başarılı ihracat gerçekleştiren firmalara ödüller verildi.
Tamer Kıran, Ticaret Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar ile birlikte, “Türkiye-ABD Ticari İlişkileri ve ABD’de İş Ortamı” ile “ABD Pazar Dinamikleri, Hizmetler ve Teknoloji İhracatı Potansiyeli” başlıklı panellerin açılışında birer konuşma yaptı.
