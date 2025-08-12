Tedavi Edilen Caretta Carettaların Yolculuğu İlk Kez Yerli Uydu ile İzlenecek

Denize salınan carettea caretta kaplumbağaların mavi yolculuğu, Türkiye’de ilk kez yerli uydu takip cihazıyla izlenecek.

PAÜ, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER)’de tedavileri tamamlanan yedi deniz kaplumbağası İztuzu Kumsalı’ndan denize uğurlandı. Türkiye’de ilk kez yerli uydu takip cihazıyla izlenecek kaplumbağaların her birinin doğal yaşamdaki farklı hikayeleri uydular ile gözlemlenecek.



Yerli teknoloji ile göç yolları izlenecek

Yerli firma tarafından geliştirilen uydu takip cihazları sayesinde deniz kaplumbağalarının göç rotaları, yaşam alanları ve farklı habitatlardaki davranışları uzun süreli olarak izlenecek. Böylece türün korunması ve ekosistem yönetimi için önemli bilimsel veriler elde edilecek.

"Doğanın korunması ve Mavi Vatan’ın değerlerinin yaşatılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mahmud Güngör, "Tuğba isimli kaplumbağamız, 6 yıl önce burada tedavi edilip denize bırakılmış, Adriyatik’e kadar yolculuk yapmıştı. Bu yıl yeniden tedavi için merkezimize geldi. Üzerine yeniden cihaz yerleştirildi ve bugün tekrar denize uğurladık. Bu yıl 23 kaplumbağa tedavi edildi; 4’ü daha önce, 7’si bugün denize bırakıldı. Yıl sonuna kadar 13-14 kaplumbağanın daha doğal ortamına dönmesini hedefliyoruz. Merkezin 17 yıllık tecrübesini daha etkin kullanacağız. Bugün çocuklarımızın minik kaplumbağaları heyecanla denize göndermesi, etkinliğe ayrı bir coşku kattı" şeklinde konuştu.

Yedi Kaplumbağa, Yedi Hikâye

Tedavi edilen kaplumbağaların isimlerini ve yaşadığı sağlık sorunlarını paylaşan Rektör Güngör, "Yağmur Ege: 36-41 yaşlarında. Solunum sistemi enfeksiyonu ve dalış problemi nedeniyle 2 ay önce merkeze getirildi. Tedavi sürecinde özel solunum terapileri ve dalış egzersizleri uygulandı, kaybettiği hayati fonksiyonları geri kazandı.

Tuba-2025: 45-50 yaşlarında. 2019’da tedavi edilip uydu cihazıyla denize bırakıldı, Akdeniz’de en uzun süre izlenen kaplumbağa oldu. Bu yıl tekrar yuva yapmak için geldi, kabuk deformasyonu ve parazit enfeksiyonu tedavi edildi.

Atlas: 45-50 yaşlarında. Sol arka yüzgeci ampute halde bulundu. Hasarlı dokusu tedavi edildi, yüzme kabiliyetini güçlendiren programlar uygulandı.

Cosmos: 21-26 yaşlarında. İnsanlar tarafından yanlış gıdalarla beslenmesi sonucu dalış refleksleri zayıfladı. Bir yıl süren doğal beslenme protokolüyle sağlıklı davranış kalıplarına geri döndürüldü.

Nilgün: 22-27 yaşlarında. Plastik atık tüketimi nedeniyle sindirim sistemi enfeksiyonu geçirdi. 10 ay süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Balım: 24-29 yaşlarında. Sağ ön kolu ampute halde getirildi. Beslenme problemi ve kısıtlı dalış refleksi fizyoterapi ve özel diyetle düzeltildi.

Elsa (Chelonia mydas): 7-8 yaşlarında genç yeşil deniz kaplumbağası. Yoğun parazit enfeksiyonu tedavi edilerek bağışıklık sistemi güçlendirildi.

Sağlık sorunları tedavi edilen 7 caretta carreta doğal yaşamlarına gönderiyoruz" dedi.

17 yılda 370 kaplumbağa denizle buluştu

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, bugüne kadar merkeze getirilen 630 deniz kaplumbağasından 370’inin sağlığına kavuşturularak doğal yaşam alanlarına bırakıldığını belirtti. Yuva koruma çalışmalarının 1988’den bu yana kesintisiz sürdüğünü, yerli teknoloji ve uluslararası iş birlikleriyle türün hem karada hem denizde korunmasının hedeflendiğini vurguladı.

İztuzu’ndan mavi sulara uğurlanan bu yedi deniz kaplumbağası, hem deniz ekosisteminin korunması hem de gelecek nesiller için bilimsel verilerin üretilmesi adına yürütülen çalışmaların en güncel örneğini oluşturdu.

