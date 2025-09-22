Tekne Kazasında Yaralanan Şahıs Deniz Ambulansı ile Getirildi

Edinilen bilgiye göre, aşırı süratli olduğu iddia edilen tekne gece saatlerinde Büyükada kıyısına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ilk müdahalesinin ardından deniz ambulansı ile Maltepe İskelesi’ne getirildi. Burada hazır bekleyen kara ambulansı tarafından alınan yaralı, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

