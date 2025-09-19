Portekiz’de Yatırımcı Güveniyle Ticari Gayrimenkulde Büyük Atılım
Portekiz’in ticari gayrimenkul piyasası, 2025 yılının ilk yarısında ciddi bir büyüme kaydederek dikkatleri üzerine çekiyor.
CBRE verilerine göre ticari mülk yatırımları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78 artarak 1,230 milyon € seviyesine ulaştı. Savills’in raporuysa benzer bir tablo sunuyor: yatırımların %69 oranında yükselişle 1,2 milyar € civarına geldiğini belirtiyor. Bu keskin yükseliş, yatırımcı güveninin sürdüğünü ve Portekiz’in ticari gayrimenkulde güçlü bir konumda olduğunu gösteriyor.
Ticari segmentlerdeki yatırım artışının ardında perakende ve otelcilik gibi sektörlerin adeta lokomotif rolü olduğu öne çıkıyor. Savills’e göre, ilk yarıda perakende yatırımları 616
milyon €’ya, otelcilik yatırımları ise 330 milyon €’ya ulaştı. Hâlâ aktif olan turizm ve alışveriş etkinlikleri, bu talebin başlıca itici gücü olarak öne çıkmakta. Ayrıca, ofis yatırımları da hız kaybetmeden devam ederek 134 milyon € ile %11 pay elde etti; lojistik segmenti ise 111 milyon € ile %9 pazar payına sahip oldu.
Çeyrek Bazında Yatırım Dinamikleri
Cushman & Wakefield tarafından yayımlanan “MarketBeat Snapshot” raporuna göre, 2025’in ikinci çeyreğinde ticari gayrimenkul yatırımları 604 milyon € seviyesinde gerçekleşti; bu da yılın ilk yarısındaki 1,257 milyon € toplam yatırımda büyük rol oynadı. Yatırım hacmindeki bu yoğunluk, özellikle perakende (%47) ve oteller (%27)segmentlerinde yoğunlaşmış durumda. Ofis pazarında ise portföy hareketliliği sürse de işlem hacmi düşüş gösterdi; Lizbon Ofis Piyasasında yılın ilk yarısında 83.840 m²’lik kira, Porto’da ise 9.520 m² seviyesinde gerçekleşti.
Yatırımcı Tercihleri ve Beklentiler
CBRE’nin tespitlerine göre, bu yükselişin temelinde hem ulusal hem de uluslararası yatırımcıların Portekiz pazarına olan ilgisi yer alıyor. İlk altı aydaki performansının ardında, “güçlü piyasa altyapısı” ve “uygun finansman koşulları” gibi faktörler öne çıkıyor. Öyle ki, yıl başında beklenen 2,5 milyar €’luk yatırım hacminin, mevcut ivmeyle aşılabileceğine dair güçlü beklentiler bulunuyor.
Dahası, ilk çeyrekte ticari gayrimenkul yatırımları 651 milyon € ile yıllık bazda %151 artış kaydettiği belirtiliyor; bu da yatırımcıların Portekiz pazarına olan güvenini açıkça vurguluyor. Bu güçlü toparlanmanın temelinde, makroekonomik istikrar, güçlü tüketici talebi ve kredi koşullarının iyileşmesi gibi faktörler yatıyor.
Sektör Analizi ve Gelecek Beklentileri
Portekiz’in ticari gayrimenkul piyasası, sadece sayısal artışlarla değil, aynı zamanda stratejik yatırım rotalarıyla da öne çıkıyor. 2024 verilerine göre sektördeki toplam işlem hacmi 2,3 milyar € seviyesindeydi ve bu rakam bir önceki yıla göre %12 artış içeriyordu.
Enerji verimliliği kriterlerine göre yenilenen ofis alanlarındaki talep de dikkat çekiyor; özellikle Lizbon’da boşluk oranları %6’nın altına düşmüş durumda.
Ayrıca, inşaat sektöründeki büyüme sinyalleri ticari gayrimenkul yatırımlarına da yansıyor. NITE’den gelen verilere göre, inşaat üretim endeksi artışını sürdürerek ve maliyet baskısını da artırarak gelişen bir ortam yaratıyor; Haziran 2025 itibarıyla inşaat maliyetleri yıllık bazda
%3,9 oranında artış gösterdi. Bu durum, yatırımcılar açısından maliyet planlaması açısından kritik bir parametre olarak öne çıkıyor.
Turizm sektöründeki pozitif ivme de ticari gayrimenkul talebini artıran bir diğer önemli faktör. 2025 yılı ilk çeyreğinde yerli turist seyahatlerinin %16 artması, otel yatırımları için yeni bir itici güç sağladı. Özellikle perakende merkezleri ve turistik konumlarda faaliyet gösteren mülkler bu gelişmeden doğrudan olumlu etkilendi.
Güçlenen Duruş ve Yatırım Odaklı Gelecek
Tüm bu veriler ışığında, Portekiz’in ticari gayrimenkul sektörü 2025’te ciddi bir yükseliş dönemine girmiş durumda. Tüm segmentlerde yatırımcı ilgisindeki artış, hem ulusal hem de uluslararası kaynaklı yatırım akışlarını artırıyor. Önümüzdeki dönemde, altyapı iyileştirmeleri, sürdürülebilir projeler, enerji verimliliği ve bölgesel gelişme stratejileri, bu ivmenin sürmesi açısından kritik öneme sahip olacak.
Özetle, Portekiz ticari gayrimenkul pazarı yılın ilk yarısında gösterdiği performansla “güvenli liman” imajını güçlendirdi. Sadece ekonomik istikrar değil, güçlü sektör dinamikleri ve yatırım isteği de önümüzdeki dönemde yatırımcılar için cazip fırsatlar sunmaya devam edecek gibi görünüyor.
