Portekiz’de Yatırımcı Güveniyle Ticari Gayrimenkulde Büyük Atılım

CBRE verilerine göre ticari mülk yatırımları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78 artarak 1,230 milyon € seviyesine ulaştı. Savills’in raporuysa benzer bir tablo sunuyor: yatırımların %69 oranında yükselişle 1,2 milyar € civarına geldiğini belirtiyor. Bu keskin yükseliş, yatırımcı güveninin sürdüğünü ve Portekiz’in ticari gayrimenkulde güçlü bir konumda olduğunu gösteriyor.

Ticari segmentlerdeki yatırım artışının ardında perakende ve otelcilik gibi sektörlerin adeta lokomotif rolü olduğu öne çıkıyor. Savills’e göre, ilk yarıda perakende yatırımları 616

milyon €’ya, otelcilik yatırımları ise 330 milyon €’ya ulaştı. Hâlâ aktif olan turizm ve alışveriş etkinlikleri, bu talebin başlıca itici gücü olarak öne çıkmakta. Ayrıca, ofis yatırımları da hız kaybetmeden devam ederek 134 milyon € ile %11 pay elde etti; lojistik segmenti ise 111 milyon € ile %9 pazar payına sahip oldu.

Çeyrek Bazında Yatırım Dinamikleri

Cushman & Wakefield tarafından yayımlanan “MarketBeat Snapshot” raporuna göre, 2025’in ikinci çeyreğinde ticari gayrimenkul yatırımları 604 milyon € seviyesinde gerçekleşti; bu da yılın ilk yarısındaki 1,257 milyon € toplam yatırımda büyük rol oynadı. Yatırım hacmindeki bu yoğunluk, özellikle perakende (%47) ve oteller (%27)segmentlerinde yoğunlaşmış durumda. Ofis pazarında ise portföy hareketliliği sürse de işlem hacmi düşüş gösterdi; Lizbon Ofis Piyasasında yılın ilk yarısında 83.840 m²’lik kira, Porto’da ise 9.520 m² seviyesinde gerçekleşti.

Yatırımcı Tercihleri ve Beklentiler

CBRE’nin tespitlerine göre, bu yükselişin temelinde hem ulusal hem de uluslararası yatırımcıların Portekiz pazarına olan ilgisi yer alıyor. İlk altı aydaki performansının ardında, “güçlü piyasa altyapısı” ve “uygun finansman koşulları” gibi faktörler öne çıkıyor. Öyle ki, yıl başında beklenen 2,5 milyar €’luk yatırım hacminin, mevcut ivmeyle aşılabileceğine dair güçlü beklentiler bulunuyor.