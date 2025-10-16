Ticari Yatta Rahatsızlanan Vatandaşa Sahil Güvenlik’ten Tıbbi Tahliye

Bodrum ilçesi açıklarında seyreden ticari yatta rahatsızlanan vatandaş için yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısı üzerine yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri yaralanan çocuğu bota alarak 112 ambulans ekiplerine teslim etti.

