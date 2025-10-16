Tuzla’daki Bir Tersanede Karbondioksit Tüpü Patladı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR), olayın ardından bir açıklama yaparak yaşanan üzücü gelişmeden derin üzüntü duyduklarını bildirdi.

Edinilen bilgilere göre, olay Tuzla Aydıntepe Mahallesi’nde bulunan Torlak Tersanesi’nde, Hollanda bayraklı Maasborg adlı konteyner gemisinde gerçekleşti. Tadilat ve bakım-onarım çalışmaları sırasında geminin CO₂ odasında bir karbondioksit tüpünün patlaması sonucu bir işçi yaşamını yitirirken, dört işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

GİSBİR tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kişinin, armatör tarafından görevlendirilen yetkilendirilmiş bakım firması personeli olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Üye tersanelerimizden birinde, 15 Ekim 2025 Çarşamba günü üzücü bir olay meydana gelmiştir. Bakım onarım için tersanede bulunan Hollanda bayraklı ‘Maasborg’ adlı gemide, armatör tarafından görevlendirilen yetkilendirilmiş bakım firması personeli tarafından yapılan keşif ve bakım çalışması sırasında, geminin CO₂ odasında bir CO₂ tüpünün açılması sonucu ne yazık ki ilgili bakım firmasının bir personeli hayatını kaybetmiştir. Olayda başka bir yaralı bulunmamaktadır. Olay sonrasında ilgili kurumlarla gerekli incelemeler yürütülmektedir.”

GİSBİR, açıklamasında hayatını kaybeden işçinin ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileyerek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği olarak, bu acı olaydan derin üzüntü duyuyor; merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”

Patlamayla ilgili olarak polis, savcılık ve iş güvenliği birimlerinin incelemeleri sürüyor.