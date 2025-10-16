Yakaladığı 800 Kiloluk Dev Orkinosu Sevdiklerine İhram Etti

Denizli'de, Önallar Gıda tarafından düzenlenen 6. Geleneksel Orkinos İkramı etkinliğinde, 800 kilo orkinos balığı vatandaşlara sunuldu. "İyiliği Paylaşma Hareketi" kapsamında gerçekleştirilen organizasyon, farklı pişirme teknikleriyle hazırlanan orkinos lezzetleriyle büyük ilgi gördü.

Etkinlikte, orkinos balığı ızgara, noodle'lı ve sushi gibi çeşitli şekillerde katılımcıların beğenisine sunuldu Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör ve Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı gibi önemli isimler de etkinlikte yer aldı.



Etkinlik özellikle çocuklar ve gençler için orkinosun farklı tatlarını deneyimleme fırsatı sundu. Önallar Gıda yetkilileri, bu organizasyonun önümüzdeki yıllarda orkinos festivali adıyla daha kapsamlı şekilde devam ettirilmesini hedefliyor.

