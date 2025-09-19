Üsküdar Açıklarında Yolcu Motoru ile Kuru Yük Gemisi Çatıştı: 12 Yaralı

Kamil Sayın isimli yolcu motoru ile Panama bayraklı Artvin isimli kuru yük gemisi çatıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu motorunda bulunan 12 kişi yaralandı. Vapurun kıyıya yanaşmasının ardından yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kazada yaralanan yolculardan Mesut Mutlu, yaşadığı anları şu sözlerle anlattı:

“Beşiktaş’tan Üsküdar’a gelirken tekne kuru yük gemisine çarptı. Çok ani bir sarsıntı yaşadık. Bu sarsıntı ile birçok insan yaralandı. Yaralılardan biri de benim, şu anda diz kapağım kötü durumda. Hastaneye götürecekler. Herkese geçmiş olsun diyorum, çok büyük bir kazaydı.”

Bakanlıktan Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kazaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, çarpışma ihbarının ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı KEGM-3 ve KEGM-4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine yönlendirildiği belirtildi.

Bakanlık, yaralıların tahliyesinin ardından Kamil Sayın isimli yolcu motorunun KEGM-3 refakatinde Harem’e, Artvin isimli geminin ise KEGM-4 botu ve kılavuz kaptan eşliğinde Büyükdere’ye intikal ettirildiğini duyurdu. Açıklamada, kazada can kaybı yaşanmadığı ve çevre kirliliği meydana gelmediği vurgulandı.