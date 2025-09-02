Yaf Group ve Stella Tanker Stratejik Bir İş Birliğine İmza Attı

Milestone International Shipbuilding mevcutta inşası devam eden toplam 6 adet 8.330 DWT Sea-River Type gemi (2’si teslim edilmiş) ve 2 adet 5.300 DWT Sea-River Type gemi projelerine ek olarak, şimdi de 3+1 7300 DWT paslanmaz çelik kimyasal tanker inşası projesini üstlendi. Stella Tanker Gemi İşletmeciliği A.Ş., filosunu güçlendirmek ve uluslararası taşımacılık pazarındaki rekabet gücünü artırmak amacıyla Çin'in Taizhou Bölgesi’nde bulunan gemi inşa şirketlerinden Zhejiang Yongxin Shipping Co., Ltd. Tersanesi ile 3 + 1 unit yeni nesil 7.300 DWT dublex paslanmaz çelik kimyasal tanker inşası için 23 Ağustos’ta sözleşme imzaladı.

Stella Tanker Gemi İşletmeciliği A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Coşkun Ağca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; proje sürecinde brokerlik görevini üstlenerek değerli katkılarda bulunan Milestone International Shipbuilding Development Co. Ltd. ve Yaf Group’a teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca, yeni inşa projemizin supervision süreçlerinin Milestone International Shipbuilding Development Co. Ltd. ve Stella Tanker Gemi İşletmeciliği A.Ş. teknik ekipleriyle ortaklaşa gerçekleştiriliyor olması, şirketimizin teknik uzmanlığına ve kaliteye verdiği önemi bir kez daha ortaya koymaktadır” dedi. Kaptan Coşkun Ağca, Yongxin Shipping ile yapılan yeni inşa anlaşmasının, filo modernizasyonu ve kapasite artırımı hedefleri doğrultusunda atılan önemli bir adım ve orta vade planlarının ilk fazı olduğunu belirterek “Yeni nesil dublex kimyasal tankerler, operasyonel mükemmellik, çevre dostu teknolojiler ve en üst düzey güvenlik standartlarını bir araya getirmektedir. Filomuza kazandıracağımız bu gemiler, müşterilerimize daha esnek, güvenilir ve sürdürülebilir lojistik çözümler sunmamızı sağlayarak sektördeki konumumuzu daha da pekiştirecektir” şeklinde konuştu.

Anlaşma, Stella Tanker'in büyüme stratejisinin ve küresel denizcilik endüstrisine yönelik uzun vadeli yatırım taahhüdünün kritik bir adımını da temsil ediyor. Her biri 7300 ton taşıma kapasitesine sahip olan bu teknolojilik gemiler, çeşitli ve özel nitelikli kimyasal ve petrol ürünlerini güvenle taşımak üzere tasarlanacak. Yeni inşa edilecek tankerler, global denizcilik sektörüdeki en son teknolojik standartları ve çevresel düzenlemeleri karşılayacak şekilde donatılacak. Gemiler ayrıca, Enerji Verimlilik Tasarım İndeksi (EEDI) ve Karbon Yoğunluk Göstergesi (CII) dahil olmak üzere en son IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) çevre kurallarına uyumlu olacak ve enerji verimliliği ekipmanları ile donatılarak daha düşük karbon ayak izi ve yakıt tüketimi ile sürdürülebilir denizcilik uygulamalarına katkıda bulunacak. Bunun yanında dublex paslanmaz yük tankları ile zorlu ve çeşitli yükleri taşıyabilmesine olanak tanıyarak operasyonel esneklik ve verimlilik sağlayacak.

Sözleşme kapsamındaki ilk geminin teslimatının 2027 yılı ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesi ve tüm gemilerin, 2027 yılı ortasına kadar filoya katılarak aktif hizmete başlaması planlanıyor.

Vira Haber