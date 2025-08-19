Yasin Kalafatoğlu Nikah Tazeledi, İş Dünyası Bir Araya Geldi

17 Ağustos 2025 tarihinde Four Seasons Hotel Bosphorus’da gerçekleşen anlamlı gece, bir aile kutlaması olmanın ötesinde Türkiye’nin iş, siyaset ve akademi dünyasından birçok önemli ismi bir araya getiren bir davete dönüştü. Geceye, Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut başta olmak üzere siyaset, kamu ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Törende bulunanlar arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, eski Başbakan Binali Yıldırım’ın kız kardeşi Zeynep Demirtaş, CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytaç, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Keleşoğlu İnşaat’ın sahibi Mustafa Keleş ve aynı zamanda etkinliğe ev sahipliği yapan Four Seasons Hotel’in sahibi Mesut Toprak yer aldı. Bu isimlerin yanı sıra çok sayıda iş insanı, uluslararası ticaret temsilcisi, çeşitli finans gruplarının yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının önde gelen temsilcileri de Kalafatoğlu ailesinin bu özel gününde bir araya geldi.

Kalafatoğlu çiftinin nikâhlarını tazelemesinin ardından gerçekleştirilen kısa seremoni, konukların alkışlarıyla son buldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise davetliler müzik eşliğinde sohbet etmeye devam etti.

Yasin Kalafatoğlu, Trakya bölgesinin en büyük beton prefabrik üreticisi olan Betocast Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyor. Aynı zamanda Kale Finans’ın CEO’su ve global denetim ve danışmanlık firması Grant Thornton Türkiye’nin partneri olan Kalafatoğlu, uzun yıllara dayanan profesyonel geçmişiyle uluslararası finans, dış ticaret ve yatırım alanlarında önemli çalışmalara imza atmış bir isim. Akademik kimliğiyle de tanınan Kalafatoğlu, üniversitelerde dersler vermiş ve sektörel yayınlara katkı sunmuş bir isim. Şu anda, Türk Devletleri Teşkilatı Ticaret Komisyon Başkanlığı görevini yürütmeye devam eden Yasin Kalafatoğlu, Doğuş & Avenue Yatırım Ortaklığı’nın yönetiminde de söz sahibidir.

