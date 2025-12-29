Yat Brokerleri Derneği Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Toplantıda yönetim kurulu faaliyet raporu ve mali tablolar görüşülerek oy birliğiyle ibra edildi.

Genel kurulda; dernek tüzüğü ve etik kurallar, yeni üye başvuruları, üyeler arası iletişimin ve ticari iş birliğinin güçlendirilmesi ile yatçılık sektörünün güncel sorunları kapsamlı şekilde ele alındı. Sektör içi dayanışmanın artırılması ve ortak hareket kültürünün geliştirilmesi yönünde görüş birliği sağlandı.

Toplantıda ayrıca 2025 Bodrum Boat Show değerlendirilirken, 2026 yılında Bosphorus Boat Show, Cannes Boat Show ve Bodrum Boat Show başta olmak üzere ulusal ve uluslararası yatçılık fuarlarına katılım konuları görüşüldü. Derneğin bu organizasyonlardaki temsiliyetinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Üretim ve tedarik tarafıyla ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla tersane ziyaretlerinin organize edilmesi, üyelik yapısının güçlendirilmesi kapsamında “Associate Member” gibi alt üyelik modellerinin oluşturulması ve genç brokerların derneğe kazandırılmasına yönelik sürdürülebilir bir üyelik sisteminin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Genel kurulda öne çıkan bir diğer başlık ise uluslararası iş birlikleri oldu. Yabancı yatçılık birlikleriyle ikili iş birlikleri kurulması, ortak projeler yürütülmesi ve karşılıklı temasların artırılması hedeflendi. Ayrıca, yatçılık ve denizcilik alanında faaliyet gösteren diğer sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliklerinin geliştirilmesi yönünde karar alındı.

Yat Brokerleri Derneği, etik ve şeffaf bir piyasa yapısının desteklenmesi ve Türk yatçılığının ulusal ve uluslararası alandaki temsil gücünün artırılması amacıyla çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

Vira Haber