Akçakoca'yı Fırtına Vurdu

Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçede kar yağışı ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle oluşan yüksek dalgalar mendireği aşarak barınak içine girerken, balıkçılar denize açılamadı.

Akçakoca Balıkçı Barınağı Başkanı Mustafa Karakaş, yaptığı açıklamada, iki gündür etkili olan fırtına nedeniyle zor anlar yaşadıklarını söyledi. Tekne sahiplerinin sabaha kadar nöbet tuttuğunu aktaran Karakaş, şöyle konuştu:

"Fırtına tam anlamıyla limana vurmadığı halde bu kadar sorun yaşadık. Halatlar koptu, tekneler rıhtımlara çarptı. Kırılan tekneler oldu ama batan olmadı. Daha önceki fırtınalarda yaşadığımız sorunlar sonrasında çok önlemler almıştık."



Vira Haber