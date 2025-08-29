Yelkenler Zafer İçin Açılıyor

İstanbul Boğazı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu yelkenliler eşliğinde kutlamaya hazırlanıyor. Zafer Bayramı kapsamında İstanbul Boğazı’nda düzenlenen TAYK 30 Ağustos Borusan Zafer Kupası Yat Yarışı, IRC sınıfı yatlara açık olarak gerçekleştirilecek. Aralarında Subor - Boğaziçi Yelken Takımı’nın da yer aldığı yaklaşık 40 adet yelkenli, Boğazın eşsiz atmosferinde kıyasıya mücadele edecek. 30 Ağustos tarihinde başlayacak yarış, İstanbul Boğazı rotasında da devam edecek. Bu prestijli organizasyonda, Boğaziçi Üniversitesi Yelken Takımı, sektörünün lideri Subor’un değerli destekleriyle start alıyor.

Rekabet, Dostluk ve Zaferin Ruhu

Yarış, 30 Ağustos’ta İstanbul Boğazı’nda başlayacak ve 31 Ağustos’ta Adalar parkurunda sona erecek.

Yarışa katılan Boğaziçi Üniversitesi Yelken Takımı’na sponsor olan Subor, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İstanbul Boğazı, yelken için dünyanın en özel rotalarından biri. Bizim için bu sponsorluk yalnızca bir takıma destek olmanın ötesinde, genç üniversite öğrencilerinin sporla gelişimine katkı sunmanın da bir yoludur. Boğaziçi Üniversitesi Yelken Takımı’na destek vererek hem ülkemizde yelken sporunun yaygınlaşmasına hem de gençlerin deniz kültürüyle buluşmasına katkıda bulunmayı önemsiyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda düzenlenen bu anlamlı yarışta üniversiteli gençlere eşlik etmekten gurur duyuyoruz”

Boğaziçi Üniversitesi Yelken Takımı Yarışa Hazır

Ulusal ve uluslararası yarışlarda üniversiteyi başarıyla temsil eden Boğaziçi Üniversitesi Yelken Takımı, yaklaşık 30 kişilik güçlü ekibiyle bugüne kadar birçok organizasyonda derece elde etti. Takım, bu yarışta Subor – Boğaziçi Yelken Takımı adıyla ‘Dojo’ teknesiyle mücadele edecek.

Yarış öncesi kulüp yaptığı açıklamada şunları paylaştı: “30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yarışmanın hem gururunu hem de heyecanını yaşıyoruz. Subor’un desteğiyle daha güçlü bir şekilde bu özel yarışta yer alıyor; genç sporcularımızla üniversite sporculuğuna katkı sunmayı ve gelecek nesillere ilham vermeyi hedefliyoruz. Hazırlık sürecimizde yanımızda olan Doğa Arıbaş Sailing’e, sponsorumuz Subor’a ve emeğini ortaya koyan tüm takım arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.”

Yelken Kültürüne Katkı

Boğaziçi Üniversitesi Denizcilik ve Yelken Kulübü, 2000 yılında Prof. Refik Erzan ve Orhan Gorbon’un öncülüğünde kurulmuş olup Türkiye’nin ilk üniversite yelken topluluğu olma özelliğini taşımaktadır. Kulüp, her yıl yaklaşık 600 öğrenciye denizcilik eğitimi vererek hem teorik hem de pratik alanlarda yelken kültürünü yaygınlaştırmaktadır.

Kulüp; Campus Cup, SportsBoat Trofesi, Bosphorus Regatta, Donanma Kupası, EDHEC Sailing Cup, MIYC Campus Cup gibi prestijli yarışlarda elde ettiği başarılarla adından söz ettirmektedir. Ayrıca geçtiğimiz yıl başlatılan ve üniversitelerarası yelken kültürünü geliştirmeyi amaçlayan Boğaziçi Sailing Cup, farklı kulüplerden ve üniversitelerden sporcuları İstanbul’da bir araya getirmektedir.

Kulüp bugüne kadar Donanma Kupası, EDHEC Sailing Cup ve MIYC Campus Cup gibi prestijli yarışlardan derecelerle dönerek adını duyurmuştur

Ödül Töreni

Dereceye giren ekipler, 30 Ağustos akşamı saat 18:00’de Setur Kalamış Marina’da düzenlenecek ödül töreninde kupalarını alacak. Organizasyon boyunca İstanbul Boğazı ve Adalar kıyılarında farklı etkinliklerle yelken tutkunlarına özel bir deneyim sunulacak.

