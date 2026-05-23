10. Mare Forum İstanbul 2026, Küresel Denizcilik Dünyasını İstanbul’da Buluşturdu

Esenyel & Partners Kurucu Ortağı Av. Selçuk Esenyel’in konferans başkanlığını üstlendiği organizasyonda; jeopolitik gelişmelerin deniz ticaretine etkilerinden enerji dönüşümüne, küresel piyasalardaki dalgalanmalardan Türk denizcilik sektörünün geleceğine kadar pek çok kritik başlık ele alındı.

GISBIR (Türk Gemi İnşacıları Birliği) iş birliğiyle gerçekleştirilen ve bu yıl 10’uncusu düzenlenen Mare Forum İstanbul, uluslararası denizcilik ekosisteminin farklı alanlarından katılımcıları aynı platformda buluşturdu. Forum kapsamında; küresel ticaret rotalarındaki değişimler, yaptırımların deniz taşımacılığı üzerindeki etkileri, enerji güvenliği, yeşil dönüşüm, finansman modelleri, sürdürülebilirlik ve Türk denizcilik sektörünün küresel rekabet gücü gibi sektörün geleceğini şekillendiren başlıklar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

10 yıldır İstanbul’da düzenlenmeye devam eden Mare Forum’un, Türkiye’nin denizcilik alanındaki stratejik konumunu uluslararası ölçekte güçlendiren önemli platformlardan biri olduğuna dikkat çekildi. Forum boyunca gerçekleştirilen oturumlarda; sektörün karşı karşıya olduğu yeni risk alanları, regülasyon süreçleri ve küresel ölçekte yaşanan dönüşümlerin denizcilik dünyasına etkileri farklı perspektiflerle ele alındı.

Konferans başkanı olarak organizasyonda aktif rol üstlenen Esenyel & Partners Kurucu Ortağı Av. Selçuk Esenyel, sektörün yalnızca ekonomik değil; aynı zamanda jeopolitik ve stratejik bir dönüşüm sürecinden geçtiğini vurguladı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Esenyel & Partners Kurucu Ortağı Av. Selçuk Esenyel, şunları söyledi:

“10. Mare Forum İstanbul’un yeniden İstanbul’da gerçekleştirilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Denizcilik sektörü bugün yalnızca ticari değil; aynı zamanda jeopolitik, finansal ve stratejik dönüşümlerin merkezinde yer alıyor. Bu tür uluslararası platformlar, sektörün geleceğini şekillendiren fikirlerin paylaşılması ve küresel iş birliklerinin güçlenmesi açısından son derece önemli. Türkiye’nin denizcilik alanındaki stratejik gücünün ve bölgesel etkisinin önümüzdeki dönemde çok daha belirleyici bir konuma ulaşacağına inanıyoruz.”