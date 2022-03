2021 Yılı Deniz Ticareti Küresel Deniz Güvenliği Raporu Yayınlandı

“Türk Armatörler Birliği 2021 Yılı Deniz Ticareti Küresel Deniz Güvenliği Raporu” başlığı altında yayınlanan rapor, denizcilik sektörü açısından bir ilk olma özelliği taşıyor. Raporda 2021 yılında deniz güvenliğini etkileyen tehdit ve riskler, Covid-19, savaş, iç savaş ve benzeri harekat, denizde terörizm, deniz haydutluğu ve silahlı soygun, yasadışı silah kaçakçılığı gibi başlıklar altında önemli bilgiler yer alıyor.

İstatiksel verilerin de paylaşıldığı rapora dair değerlendirme yapan Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç, ilk kez bu yıl deniz güvenliği meselesinin deniz ticaretine etkisinin ele alındığını ifade ederek, sektör açısından bu konunun bütünsellik içinde ele alındığını söyledi. Deniz güvenliği söz konusu olduğunda içerisinde birçok başlığında dahil olduğuna dikkat çeken Ergenç şunları kaydetti:

“Deniz haydutluğu ve denizde silahlı soygun ya da denizde terörizm, kullananların denizde oluşturduğu çevre felaketlerini buna örnek verebiliriz. 2021 yılında da armatörler, işletmeciler olarak bu konularla oldukça fazla yüzyüze kaldık. Örneğin geçtiğimiz senelerde Yemen açıklarında bir gemimize küçük çaplı bir roket saldırısı gerçekleştirildi. Gemi karina hizasında su üstü kesminden yara aldı. Can kaybı olmaması sevindirici idi. Ancak gemi uzun süre onarım maksadıyla taşımacılıktan uzak kaldı. Bu tamamıyla denizde terörizm olayı idi. Yine her ne kadar Türk Bayraklı olmasa da gemiadamlarının neredeyse tamamı Türk olan bir gemi deniz haydutlarınca ele geçirildi ve bir can kaybı yaşandı. Gemi belli bir süre taşımacılıktan uzak kaldı. Covid ise geçtiğimiz yıllar için en önemli meselelerimiz arasında yer aldı. Büyük çaplı salgınların deniz ticaretini nasıl etkilediğini her yönüyle algılamış olduk. Kendi gemilerimiz de dahil birçok ülkenin gemisinde yaşanan salgın nedeniyle gemiler bulundukları limanlarda 7-14 gün üzerindeki yüküyle karantina alındı. Hem taşıyanlar hem de taşıtanlar önemli sorunlarla karşılaştı. İçinde bulunduğumuz yüzyılda belki de benzer salgınları çok defa yaşayacağız.

Bunlar deniz güvenliğinin deniz ticaretini etkileyen vechelerinden sadece birkaçı idi. Buna benzer birçok olay küresel olarak yaygın bir şekilde yaşanmaktadır. O nedenle dünyadaki bu gelişmeleri çok yakından takip etmeli ve bilmeliyiz. Bu anlamda da deniz güvenliğini gemilerimiz açısından tesis ve idame ettirmek için deniz taşımacılığında risk yönetimi ve kriz yönetimini bilmeli ve uygulamalıyız. Şirketler olarak gemilerimizin sefer rotaları üzerinde bulunan savaş alanları, denizde terörizmin gerçekleştiği sahalar, deniz haydutluğu sahaları, ECA-SECA bölgeleri gibi deniz güvenliğinin tam olarak sağlanamadığı sahalar konusunda mutlaka güncel bilgilerle beslemeliyiz. Deniz Güvenliği Danışmanımız Sayın Faruk Doğan tarafından hazırlanan bu yıllık değerlendirme raporumuzun sektörümüze faydalı olmasını diler, bu vesileyle emeklerinden, verdiği kapsamlı bilgi ve değerlendirmelerinden dolayı kendisine teşekkürlerimizi sunarız.”

Raporun detaylarına DENIZ_YILI-TICARETI.pdf (armatorlerbirligi.org.tr) adresinden ulaşabilirsiniz.

Vira Haber