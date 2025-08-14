3. TAYK-Eker Olympos Regatta’da Genç Yelkenciler Yarıştı

Eker Süt Ürünleri'nin ana sponsorluğunda ve Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) organizasyonuyla düzenlenen etkinlik, Optimist, ILCA 6 ve ILCA 4 sınıflarında yapıldı. Sporcular, üç gün boyunca hem disiplin hem de ekip ruhunu ön plana çıkaran performanslar sergiledi. 2013'ten bu yana gerçekleştirilen Olympos Regatta, 2024'te yeni formatıyla İstanbul'da büyük bir yelken festivaline dönüştü. Etkinlik, her yıl olduğu gibi bu sene de yelken tutkunlarına unutulmaz bir yarış deneyimi yaşattı.

"Yelken yarışını ve keyfini daha çok kişiye ulaştırmak istedik"



Melis Baykan: "Yelken, tek başına mücadele etmeyi geliştiren ve cesaret veren bir spor"

Eker Kadın Takımı yarışçılarından Melis Baykan, yelken sporunun kişinin bütün hayatını etkileyen ve özellikle karar alma mekanizmalarını olumlu yönde geliştiren bir spor dalı olduğunu dile getirerek, şunları aktardı:

"Olympos Regatta boyunca çok keyifli yarışlar yaptık. Bugün de Eker Kadın Takımı olarak genç yelkenci arkadaşlarımıza destek olmak için buradayız. 1 hafta boyunca full yelken yaptığımız çok güzel bir hafta, çok güzel bir organizasyon oldu. Genç yelkencilerle bir arada olmak ve onlara kendi deneyimlerimizi aktarabilmek için çok keyifli, umarım daha niceleri olur. Ben yelkenle olan ilişkinin genç yaşta kurulması gerektiğine inanıyorum. Genç arkadaşlarımız küçük yaştan itibaren yelkenle, denizle ve rüzgarla buluşsunlar. Yelken özellikle problem çözmeyi, tek başına mücadele etmeyi geliştiren ve cesaret veren bir spor. Aynı zamanda taktik ve yüksek fiziksel performans da gerektiriyor. Hızlı düşünme, hızlı karar alabilme ve risk yönetimini de çok genç yaşta öğreten bir spor. O yüzden gençlere bunun içinde yer almalarını öneririm. Yelken sporu çok uzun yıllar boyunca devam eden ve çok farklı yaş gruplarında icra edilebilen bir spor. Eminim ki yelken yapabilen bir insan hayatta da çok daha sakin, zor anları yönetebilen ve hayattan keyif alabilen biri haline geliyor."

"Biz burada çocuklara aslında yelken değil bir yaşam biçimi de öğretiyoruz"

Marmara Yelken Optimist Antrenörü Oğuz Yaşar, “Bugün yarışmamızın son günü, iki gündür zorlu havada yarış yaptık, gayet güzel geçiyor. Umarım rüzgâr olumlu şartlarda olur ve denize çıkıp yarışımızı yaparız. Biz burada çocuklara aslında yelken değil bir yaşam biçimi de öğretiyoruz. Yelken çocukların hayatını olumlu yönde etkileyecek bir spor. Ben de eski bir sporcuyum, daha önceden yarıştığım teknenin şu an antrenörlüğünü yapıyorum” dedi.

Sporcu Yamaç Kayacı düşüncelerini, “Bugün için ilk 15 ilk 10 hedefim var. 1 yıl sonra 4.20’ye geçmeyi planlıyorum. Ondan sonra da 4.70 ve yat yapabilirim. Heyecanlıyım” diye paylaştı. Kerem Eroğlu, yelken sporuna 8-9 yaşlarında başladığını ifade ederek, bütün yarışlarda sonuç verip iyi bir derece almayı düşündüğünü söyledi.

Yelken sporuna 6 yaşında başladığını söyleyen Mete Türedi ise, “Milli takıma girip Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Heyecanlıyım, ilk 5’e girmek tabii ki her sporcu için güzel olur; ben de ilk 5, 3 ve 1’i hedefliyorum” şeklinde konuştu.

Vira Haber