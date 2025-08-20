ABD'de Yük Gemisinde Patlama

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kenti açıklarında kömür taşıyan bir yük gemisinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri ve itfaiye, alevlere hem karadan hem de denizden müdahale etti. Gemideki 23 kişi güvenli bir şekilde tahliye edilirken, yaralanan olmadığı belirtildi. Gemin varış noktasının Doğu Afrika ülkesi Mauritius'un başkenti Port Louis olduğu öğrenildi.

Öte yandan 26 Mart 2024'te bir kargo gemisi, Baltimore kentinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü'ne çarpmış, köprünün bir kısmı çökerken, 6 kişi hayatını kaybetmişti.

