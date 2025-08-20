Tunceli’de 850 Bin Adet Balık Suyla Buluşturuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" ülke genelinde olduğunu gibi Tunceli’de de sürüyor. Bu çerçevede Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Elazığ Su Ürünleri Üretme İstasyonu Müdürlüğü’nden temin edilen 850 bin adet pullu sazan yavrusu, kent genelindeki göletlere bırakıldı. Programa katılan Vali Şefik Aygöl ve protokol, 100 bin adet pullu sazan yavrusunu, Pertek ilçesindeki Kacarlar Göleti’ne bıraktı. 750 bin pullu sazanın ise Uzunçayır Baraj Göleti’ne bırakıldığı bildirildi.

Balıklandırma çalışması yaptıklarını belirten Vali Şefik Aygöl, "Bugün itibarıyla Uzun Çayır Göleti başta olmak üzere 850 bin yavru sazanımızı göllerle buluşturduk. Balık üretim hususunda şehrimiz önemli merkezlerden biri. 53 tane tesisimiz var. Bu tesislerde 18 bin ton balık üretimi yapılıyor" dedi.

Vira Haber