Sıcaktan Dolayı Kuruyan Sazlıktaki Balıklar Telef Olmaktan Kurtarıldı

Olay, Orta Mahallede yaşandı. Sazlık bölgede bulunan küçük gölet yaşanan aşırı sıcaktan dolayı zamanla kurudu ve su birikintisi oluştu. İçerisinde yaşayan balıkların bir kısmı telef olurken kalan balıkları kurtarması için mahalle halkı durumu muhtara bildirdi. Muhtar Hüseyin İnce olay yerine giderek, kafes ile balıkları suyun içerisinden topladı. Daha sonra kova içerisine koyduğu balıkları dereye salarak, doğal yaşamına bıraktı. Mahalle halkı ise muhtara duyarlılığı için teşekkür etti.

Mahalle Muhtarı Hüseyin İnce, "Mahallemizde daha önce inşaattan kalan bir göletten oluşmuş. Aşırı sıcaklıktan dolayı kuruyup su birikintisi kaldı. Baktık ki suyun içinde balıklar var. Bizde kafes yaptık, kova aldık. Balıkları kurtardık. Temiz suyla buluşturduk. Bizim için bir canlıyı kurtarmak çok büyük bir mutluluk " diye konuştu.

