UTİKAD Lojistik Sektörünün Sürdürülebilirlik Dönüşümünde Liderlik Üstleniyor

2023-2025 dönemini kapsayan rapor, UTİKAD’ın insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki ilke ve politikaları doğrultusunda hayata geçirdiği faaliyetleri ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na sağladığı katkıyı detaylandırıyor.

Küresel lojistik dinamiklerinin hızla değiştiği günümüzde, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) sektörün geleceğinde büyük önem taşıyan sürdürülebilirlik konusunda liderlik üstleniyor.

Türk taşımacılık ve lojistik sektörünün en geniş kapsamlı sivil toplum kuruluşu olan UTİKAD’ın, 2015 yılından bu yana BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacısı bulunduğunu ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin, “Sektörümüzün ve üyelerimizin uluslararası standartlarda ve sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamaya odaklanıyoruz ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na uygun olarak geleceğe ilerlemek bizlere gurur veriyor. Geçtiğimiz iki yılda devam eden savaşlar ve yaşanan çeşitli krizler, insan hakları ve çevre konusunun gündemimizdeki yerini daha da önemli hale getirdi. Bu süreçte doğanın ve sürdürülebilir çözümlerin kıymetini bir kez daha fark ettik. UTİKAD olarak tüm çalışmalarımızda, tüm canlılara ve doğaya saygıyı ilk sırada tutuyoruz. Verdiğimiz sözleri tutabilmek, sektörümüzün dünyaya olumsuz etkilerini en aza indirebilmek, çalışma koşullarımızı iyileştirmek ve yeni nesillere daha sürdürülebilir bir dünya yaratmak için kolektif zeka ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Raporda, UTİKAD’ın sektöre yön veren çalışmaları arasında öne çıkan odak gruplarının faaliyetlerine de geniş yer veriliyor.

Yeşil Lojistik Odak Grubu: Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde sektördeki dönüşümü yönetmek amacıyla üyeleri bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor. Bu doğrultuda, karbon ayak izi ve Yeşil Lojistik Belgesi gibi konularda webinarlar düzenleniyor.

Kadın Lojistikçiler Odak Grubu: Sektördeki kadın çalışanların önündeki engelleri azaltmak ve çalışma şartlarını iyileştirmek amacıyla projeler geliştiriyor. İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan "Lojistik Sektöründe Kadın Etki Raporu" ve kız öğrencilerin mesleki gelişimini destekleyen "Mentor-Mentee Projesi" bu çalışmalar arasında yer alıyor.

Üniversiteler Odak Grubu: Geleceğin lojistikçileri olan gençlerle bir araya gelerek Türk lojistik sektörünü tanıtmak ve kariyer planlarına yön vermek amacıyla çok sayıda etkinlik düzenliyor. Z kuşağının çalışma hayatından beklentilerini anlamaya yönelik araştırmalar da bu grubun faaliyetleri arasında bulunuyor.

Türkiye Logistics Summit 2025 ile Sektörün Geleceğine Öncülük Edilecek

UTİKAD, küresel lojistik dinamiklerinin hızla değiştiği günümüzde, sektörün geleceğine yön vermek amacıyla 7 Kasım 2025 tarihinde Swissôtel The Bosphorus’ta Türkiye Logistics Summit 2025’i düzenleyecek. Zirvenin, Türkiye'yi lojistikte bir merkez haline getirmeyi hedeflediğini vurgulayan UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin, “Küresel lojistik dünyasının önde gelen isimlerini, uzmanlarını ve sektör temsilcilerini bir araya getiren Türkiye Logistics Summit’i bu yıl, lojistik sektöründe inovasyonu teşvik etme vizyonumuzu yansıtan ‘Pioneering the Future of Logistics’ temasıyla düzenliyoruz. Tüm değer zincirleri, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odağı ile dönüşürken, lojistik sektörü bu dönüşüme liderlik etme potansiyeli taşıyor” şeklinde konuştu.

UTİKAD’ın 2023-2025 Sorumluluk Bildirim Raporu, derneğin sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığını ve şeffaf yönetim anlayışını ortaya koyarken, gelecek dönemde de sektöre öncülük etme vizyonunu pekiştiriyor.

