TCG Anadolu ile Çanakkale’den İstanbul’a ‘Zafer Yolculuğu’ Düzenlenecek

Milli Savunma Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde milli mücadele ruhunu yaşatmak, gençlere teknoloji ve savunma sanayii alanında ilham vermek amacıyla Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü ile 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Türkiye’nin yerli imkanlarla geliştirdiği TCG Anadolu ile

özel bir program hazırlandı. 23 Ağustos Cumartesi günü alanlarında başarı gösteren 350 gencin katılımıyla TCG Anadolu ile Çanakkale’den İstanbul’a ‘TCG Anadolu Zafer Yolculuğu’ düzenlenecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da katılımıyla Gelibolu Feribot İskelesi’nden hareket edecek olan TCG Anadolu, aynı gün akşam İstanbul Sarayburnu’nda resmi törenle karşılanacak. Gemide üniversitelerin mühendislik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, ÜNİDES desteği alan üniversite kulüplerinin temsilcileri, medya ve iletişim bölümü öğrencileri, TEKNOFEST yarışmalarında derece almış gençler yer alacak.

Bakan Bak’ın da katılımıyla 8 saat sürecek yolculukta TCG Anadolu gençlere tanıtılarak, Milli Savunma Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından konferans verilecek. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yolculuk öncesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Eceabat Gençlik Kampı'nda konaklayacak olan gençler, Çanakkale’nin tarihi ve kültürel alanlarını gezecek.



