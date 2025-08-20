Hayrabolu'da Göle 200 Bin Yavru Sazan Bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı destekli balıklandırma çalışması çerçevesinde gerçekleştirilen uygulama ile hem su ürünleri varlığının artırılması hem de sürdürülebilir balıkçılığın teşvik edilmesi hedefleniyor. Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yavru sazanları gölete bırakarak, bölgedeki ekolojik dengeye ve yerel ekonomiye önemli katkı sağladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, "Su kaynaklarımızın korunması ve verimli şekilde değerlendirilmesi büyük önem taşıyor. Doğal kaynaklarımızı korumak, gelecek nesillere aktarmak ve üreticilerimize katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakanlığımızın desteğiyle yürüttüğümüz bu projeleri, ilerleyen dönemlerde de sürdüreceğiz" dedi.

Vira Haber