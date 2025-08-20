İstanbul26 °C

  3. Japonya Savunma Bakanı Nakatani, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nı Ziyaret Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani ve beraberindeki heyet, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’na bir ziyaret gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Savunma Bakanımızın davetlisi olarak ülkemizde bulunan Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani ve beraberindeki heyet, İstanbul Tersanesi Komutanlığımızı ziyaret etti" ifadelerine yer verdi.

aw521397-02.jpg

Vira Haber

