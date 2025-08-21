İstanbul26 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Ören'de Batan Teknedeki Çocukları Sahil Güvenlik İHA'sı Tespit Etti
Ören'de Batan Teknedeki Çocukları Sahil Güvenlik İHA'sı Tespit Etti

Ören'de Batan Teknedeki Çocukları Sahil Güvenlik İHA'sı Tespit Etti

Muğla'nın Milas ilçesi Ören açıklarında alabora olan teknede kaybolan 2 çocuk, Sahil Güvenlik İHA'sının tespiti üzerine ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı.

A+A-

Edinilen bilgiye göre, içinde 8 kişinin bulunduğu tekne henüz belirlenemeyen nedenle battı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk etapta 3'ü Sahil Güvenlik botuna alınan, 3'ü de kayalıklardan tahliye edilen 6 kişi kurtarıldı. Kaybolan 2 çocuğun bulunması için havadan, denizden ve karadan geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter, 3 bot, 2 dalış timi ve bölgeye gönderilen İHA ile yürütülen çalışmalar sonucu çocukların denizdeki yeri İHA tarafından tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen botlar çocukları sağ olarak kurtardı.
AFAD ekipleri de 1 araç, 1 bot ve 3 dalış personeliyle çalışmalara destek verdiği arama-kurtarma faaliyetlerinin tamamlanırken, ekipler normale döndü.

Vira Haber


Bu haber toplam 36 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.