Ören'de Batan Teknedeki Çocukları Sahil Güvenlik İHA'sı Tespit Etti

Edinilen bilgiye göre, içinde 8 kişinin bulunduğu tekne henüz belirlenemeyen nedenle battı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk etapta 3'ü Sahil Güvenlik botuna alınan, 3'ü de kayalıklardan tahliye edilen 6 kişi kurtarıldı. Kaybolan 2 çocuğun bulunması için havadan, denizden ve karadan geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter, 3 bot, 2 dalış timi ve bölgeye gönderilen İHA ile yürütülen çalışmalar sonucu çocukların denizdeki yeri İHA tarafından tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen botlar çocukları sağ olarak kurtardı.

AFAD ekipleri de 1 araç, 1 bot ve 3 dalış personeliyle çalışmalara destek verdiği arama-kurtarma faaliyetlerinin tamamlanırken, ekipler normale döndü.

Vira Haber