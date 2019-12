Advantage Tankers iki dev VLCC tankeri satın aldı

Mehmet Emin Karamehmet'in kızı Gülsün Nazlı Karamehmet'in Cenevre Merkezli denizcilik şirketi Advantage Tankers, Çin'den aldığı 2009 yapımı iki dev tankeri filosuna kattı. Gülsün Nazlı Karamehmet, 297 bin DWT'lik New Medal ve 296 bin DWT'lik New Globe tankerlerinin her biri için yaklaşık 40 milyon dolar ödedi. Advantage Tankers, bu gemiler ile VLCC (Very Large Crude Carrier) pazarına giriş yapmış oldu. VLCC, tanker piyasasındaki en büyük ikinci gemi segmentini oluşturuyor.

Mehmet Emin Karamehmet'in kızı Gülsun Nazlı Karamehmet Williams tarafından kontrol edilen Advantage Tankers, 2014 yılında Cenevre’de kuruldu.

Baba Karamehmet, gemileri Yunan şirkete kaptırmıştı

Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Geden Line sahibi Mehmet Emin Karamehmet, Filipinler merkezli Hanjin Subic Tersanesi’ne Eylül 2018'de 4 aframax tipi gemi siparişi vermişti. Her biri yaklaşık 50 milyon dolar değerinde olan tankerlerin, 2020 yılının ilk çeyreğine kadar Karamehmet’in denizcilik şirketine teslim edilmesi planlanıyordu. Ancak, Karamehmet’in bu gemilerin finansmanı konusunda sıkıntı yaşadığı ve tersanenin anlaşmayı durdurduğu ortaya çıkmış, Hanjin Subic’in, siparişi verilen gemilerden ikisi için Yunanlı armatör Unisea Shipping ile anlaştığı iddia edilmişti.

Kaynak: Dünya Gazetesi

