  3. AFAD'dan Deniz Kuvvetleri Personeline Afet Eğitimi
AFAD'dan Deniz Kuvvetleri Personeline Afet Eğitimi

Bartın'da AFAD ekipleir tarafından Deniz Kuvvetleri Komıtanlığı personeline afet eğitimiBartın'da Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü uzman personeli tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline afet eğitimi verildi.

Deprem anı uygulaması ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Afet farkındalık eğitiminin yanı sıra Deprem anı uygulaması ve tahliye tatbikatı da grekleştirildi.
Teorik bilgilerin ardından uygulamalı olarak tatbikata katılan komutanlık personeli çök kapan tütün hareketinin ardından binadan başarıyla tahliye edildi

