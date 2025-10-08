İstanbul17 °C

  3. Alanya Açıklarında Oluşan Hortum Korkuttu
Alanya Açıklarında Oluşan Hortum Korkuttu

Antalya'nın Alanya ilçesi İncekum sahili açıklarında sabah saatlerinde oluşan hortum, kısa süreli paniğe neden oldu.

Alanya ilçesi İncekum Mahallesi açıklarında akşam yağan yağmurun ardından sabah saatlerinde deniz üzerinde hortum oluştu. Bir süre deniz yüzeyinde ilerleyen hortum, vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde hortumun karaya kadar yaklaştığı, ardından etkisini yitirerek kaybolduğu görüldü.
Öte yandan İncekum-Alanya kara yolunda gece yağış sonrası oluşan su birikintileri sürücülere zaman zaman zor anlar yaşattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgede sabah saatlerinden itibaren yerel sağanaklar ve kısa süreli fırtınaların etkili olabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

